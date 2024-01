Maignan: ‘Hanno fatto più volte il verso della scimmia’, Balzaretti: ‘Udine non è razzista’

Udinese-Milan è stata macchiata dagli insulti razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan che hanno portato alla sospensione della partita per cinque minuti. L’episodio intorno alla mezz’ora di gioco: già al 26′ il 28enne francese aveva richiamato l’arbitro Maresca lamentando che dalla curva nord dei tifosi friulani alle sue spalle qualcuno gli aveva urlato “monkey”, scimmia.

“Dopo un primo rinvio ho sentito un verso di scimmia, poi lo hanno rifatto ancora e allora ho chiamato la panchina dicendo che non possiamo giocare così“

Maignan ha lasciato il campo per insulti razzisti: ‘Siamo usciti per far capire al pubblico quello che succedeva’

“É positivo quello che abbiamo fatto. Siamo usciti dal campo per far capire tutto ‘arbitro e al pubblico quello che succedeva”. Ad affermarlo ai microfoni di Dazn è il portiere del Milan, Mike Maignan dopo i cori razzisti durante la partita vinta dal Milan 3 a 2 contro l’Udinese al Friuli. “Non volevo più giocare ma non volevo lasciare i miei compagni” – aggiunge.

“Ho sentito il sostegno di tutti. Siamo qui per giocare a calcio, per dare tutto ai nostri tifosi e fare spettacolo. Ero arrabbiato e abbiamo deciso di andare negli spogliatoi. Poi abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare in campo. La risposta giusta è stata vincere questa partita”.

Balzaretti: ‘Club e città non hanno mai avuto problemi di razzismo, provvedimenti nei confronti del responsabile’

“L’Udinese è un club che lavora da 30 anni, il club più multietnico e una città che è un esempio per tutti di integrazione. Prenderemo conseguenze nei confronti della persona, ci sarà la procura che indagherà ed i fatti sono in fase di studio. Ma il club e la città non hanno mai avuto problemi di razzismo e non lo tollieriamo in alcuna forma”. Lo ha detto il ds dell’Udinese Federico Balzaretti intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare gli episodi di razzismo contro il portiere del Milan Mike Maignan