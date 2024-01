Come Mike Maignan ha risposto ai cori razzisti a Udine, video

Mike Maignan ha lasciato il campo nel corso di Udinese-Milan, al 33′ del primo tempo, per cori razzisti sul punteggio di 1 a 0 per i rossoneri. Il portiere si è avvicinato all’arbitro e gli ha dettopiù di una volta li avete sentiti. La squadra ha seguito il francese mentre in campo è iniziata una trattativa per riprendere il match.

Mike Maignan ha lasciato il campo per i cori razzisti, Udinese-Milan sospesa per cinque minuti

Dopo 5′ minuti il Milan e Maignan sono rientrati in campo tra i fischi del Friuli con lo speaker che ha diffuso un avviso al pubblico attraverso il quale si avvertiva che il match sarebbe stato sospeso in caso di nuovi insulti razzisti. Pochi istanti dopo il rientro in campo l’Udinese ha pareggiato.