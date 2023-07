Massimo Mauro colpito da infarto mentre gioca a padel: come sta l’ex calciatore di Juve e Napoli

Attimi di paura per l’ex calciatore di Juventus e Napoli Massimo Mauro, oggi dirigente e commentatore sportivo, colto da un malore in Calabria dove era in vacanza.

Massimo Mauro colto da malore a Catanzaro Lido mentre giocava a padel

Secondo quanto appreso da LaPresse da fonti della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente, il 61enne si è sentito male mentre stava giocando a padel.

Contattato un medico, l’ex calciatore è stato trasportato all’ospedale di Catanzaro dove è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica perfettamente riuscito.

L’opinionista Mediaset sta trascorrendo un periodo di vacanza a Catanzaro Lido. In un primo momento si era pensato ad un malore legato ad un’indigestione.

Tempestivamente è stato contattato un medico che ha disposto l’immediato ricovero in ospedale dove gli è stato riscontrato un infarto in corso. Massimo Mauro ora sta bene ed è tenuto costantemente sotto controllo.