Massimo Mauro senza freni sul Var: ‘Introdotto per punire la Juventus’ (VIDEO)

Il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana (2-2) ha monopolizzato le trasmissioni sportive delle ultime 48 ore con esternazioni e prese di posizioni – come quella di Massimo Mauro a Pressing– che hanno lasciato il segno. Arbitro e Var del match sono finiti sul banco degli imputati per non aver valutato la posizione di Candreva che, secondo alcuni fotogrammi (ma circolano immagini che attestano anche il contrario), terrebbe in gioco Bonucci.

L’ex arbitro Bergonzi a Pressing: ‘Il gol non era da annullare al di là di Candreva’

L’Aia ha chiarito che il Var non aveva a disposizione l’immagine della telecamera tattica che mostrava la posizione dell’esterno granata che un minuto e mezzo prima aveva protestato per un fallo di Cuadrado subito nell’azione che ha determinato il rigore in favore dei bianconeri per fallo di Vilhena su Danilo. Della questione si è discusso anche nel corso della puntata del 12 settembre di Pressing con l’ex arbitro Bergonzi che ha riferito che anche senza l’immagine di Candreva il gol di Milik non era da annullare in quanto la posizione di Bonucci è ininfluente.

Massimo Mauro, non un simpatizzante dello strumento tecnologico, ha nuovamente puntato l’indice contro il Var. “Avrei voluto sentire Ivan (Zazzaroni) parlare così 5 anni fa. Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato.

É la comica di ieri non è colpa dell’arbitro ma della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in mezzo al campo quando la giustizia non può che essere sommaria nel gioco del calcio perché c’è il cuore di tutti che va a 180″ – ha spiegato Mauro che poi ha fatto discutere per la sua valutazione sull’introduzione della tecnologia.

Massimo Mauro: ‘Var introdotto per punire la Juve che poi ha vinto 4 scudetti di fila con merito’

“Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il Var viene introdotto per punire la Juventus che però ha vinto 4 scudetti consecutivi. Tutti hanno finalmente capito che vince la squadra più forte. Certe cose il Var non le risolverà mai, anzi le ingigantisce perché l’arbitro con la Salernitana aveva fatto tutto giusto convalidando il gol”.