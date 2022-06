Gregorio Paltrinieri ‘cannibale’: oro mondiale nella 10 km di fondo e doppietta azzurra con Acerenza

Il lago di Lupa Lake è sempre più azzurro con Gregorio Paltrinieri che chiude il suo mondiale da favola con un’epica medaglia d’oro nella 10 chilometri di fondo superando il compagno di squadra Domenico Acerenza che è arrivato in volata con il fuoriclasse del nuoto italiano che ha fatto incetta di medaglie ai mondiali di Budapest.

Il podio della 10 chilometri di fondo

Strepitosa impresa azzurra sul lago Lupa Lake: Paltrinieri ancora d’oro davanti a Mimmo Acerenza

Una storica doppietta per la Nazionale italiana di nuoto. Terzo Florian Wellbrock, favoritissimo alla vittoria finale e campione olimpico in carica. “É super bello essere sul podio con Mimmo, c’erano tutti i più forti” – ha sottolineato Greg mentre Acerenza ha dedicato la prima medaglia prestigiosa della sua carriera alla “futura moglie, a mia madre ed a papà che mi ha seguito da casa”.

Incontenibile la gioia di Paltrinieri: “Doppietta nelle due gare alle quali ci tenevo di più. Se mi avessero chiesto di scegliere due medaglie avrei detto 1500 e 10 chilometri che sono le due gare olimpiche. É stata una settimana stupenda, tutte le gare sono state belle. Oggi abbiamo attuato un’ottima strategia. Ho visto i i miei scatenati”.

L’incontenibile gioia azzurra dopo la doppietta mondiale

Le dediche di Acerenza, Greg: ‘Doppio oro nelle gare alle quali tenevo di più, ora gli Europei’

Ora gli Europei di Roma. “Avevamo pensato anche di non arrivare al top al Mondiale con l’Europeo in casa che rappresentava l’appuntamento top in una fase migliore della stagione, ora ci riposeremo un po’ una settimana e poi subito al lavoro” – ha chiosato il fuoriclasse del nuoto azzurro.