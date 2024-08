Nadia Battocletti con il fiato sospeso, capolavoro e record nei 5000 metri: il bronzo conteso

Con il fiato sospeso e correndo ai livelli delle gazzelle kenyane. Nadia Battocletti ha chiuso al quarto posto a fine gara ma è bronzo sub iudice per la squalifica della kenyana Kipyegon nei 5000 metri a Parigi 2024.

Battocletti centra il record italiano nei 5000 metri e sale e scende dal podio: la squalifica di Kipyegon, l’appello e il contro ricorso

Bisognerà attendere l’esito dell’appello keniano per avere la certezza della medaglia. Di certo c’è che la mezzofondista azzurra ha centrato il record italiano. L’oro è andato alla keniana Beatrice Chebet che hapreceduto l’altra keniana Faith Kipyegon, poi squalificata, e l’olandese Sifan Hassan. In tarda serata la keniana è stata riclassificata al secondo posto con contro ricorso italiano. L’azzurra ha corso in 14.31.64. “Ho appena visto il risultato, per questo cose bisogna aspettare. Comunque nell’attesa c’è il record nazionale. Sono molto felice per come ho corso la gara”.

Faith Kipyegon disqualified and that gives Sifan Hassan the 🥈and Italian Nadia Battocletti takes 🥉 #Paris2024 https://t.co/HKu9ex7KR4 pic.twitter.com/aPTGJ0teD3 — KELVIN OWUSU ANSAH (@TheKelOwusu) August 5, 2024

‘I miei genitori e la mental coach mi avevano detto che non avevano nulla più di me’

É incredula Nadia Battocletti nel vedere la classifica che la riposizione al terzo posto. “La mia mental coach, mia madre e mio padre mi hanno detto: non hanno niente più di te. Da Budapest ho imparato tanto. Voglio fare un grande ringraziamento a tutti gli italiani che ogni giorni mi iscrivono e mi incoraggiano. Speriamo che l’infortunio mi dia tregua per partecipare ai diecimila metri” – ha detto la campionessa europea che ha poi rivisto al video le immagini del contatto. “Sarei felice anche per il movimento che si sta creando in Italia attorno all’atletica”.