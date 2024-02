Napoli, Calzona firma mentre Mazzarri allena: subito il Barça e un allenamento per conoscere la squadra

Walter Mazzarri ha diretto l’allenamento mentre Francesco Calzona veniva investito del ruolo di nuovo tecnico del Napoli. Una giornata surreale che si è conclusa con la svolta che aveva iniziato a prendere corpo nella serata di domenica 18 febbraio dopo il pareggio degli azzurri con il Genoa.

Francesco Calzona, l’ex vice di Sarri e Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli: esordio con il Barcellona

L’ex vice di Sarri sarà sulla panchina già in occasione della sfida al Barcellona di mercoledì 21 febbraio nel turno d’andata degli ottavi di finale di Champions League. É durata solo tre mesi la seconda avventura in carriera di Walter Mazzarri nel Napoli. Dopo l’ennesima delusione del pareggio in casa con il Genoa, agguantato all’ultimo minuto di gioco, e dopo una nottata di riflessione il presidente De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha deciso di ingaggiare il nuovo tecnico. La scelta è caduta su Francesco Calzona, già vice di Maurizio Sarri durante il suo periodo alla guida del Napoli e anche nel primo anno di Spalletti sulla panchina degli azzurri.

Attualmente Calzona è commissario tecnico della Nazionale slovacca, che ha guidato alla qualificazione per gli Europei in programma tra giugno e luglio prossimi in Germania. L’allenatore manterrà entrambi gli incarichi fino alla fine della stagione. La Federazione slovacca gli avrebbe concesso l’autorizzazione anche che De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli stanno discutendo proprio in queste ore con i responsabili della Nazionale slovacca per mettere a punti gli ultimi dettagli dell’accordo.

Manterrà anche il ruolo di ct della Slovacchia fino agli Europei in Germania. torna anche Sinatti

Dopo che si era diffusa l’indiscrezione sull’arrivo a Napoli di Calzona sembrava che assieme all’allenatore dovesse essere ingaggiato nello staff tecnico anche Marek Hamsik, ma sembra che abbia fatto solo da mediatore nell’operazione. L’ex capitano degli azzurri non ha il patentino di allenatore e dunque bisognerebbe trovare per lui un ruolo diverso all’interno della società. Calzona avrà appena il tempo di conoscere i giocatori e guidare domani l’allenamento di rifinitura. Nello staff del tecnico dovrebbe essere inserito anche il nuovo preparatore atletico, Francesco Sinatti.

De Laurentiis: ‘Doloroso allontanare un amico come Mazzarri, diamo il benvenuto a Calzona’

“Ora diamo a Calzona il benvenuto e cerchiamo di aiutarlo”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intercettato in strada da Sky Sport, ha parlato dell’arrivo del nuovo allenatore del Napoli. L’allontanamento di Walter Mazzarri “è stato doloroso, ho esonerato un amico, disponibilissimo, ma ai tifosi dobbiamo dare qualcosa di più” ha aggiunto. “Puntare su di lui è una scelta intelligente? Il tempo è galantuomo, lo vedremo”.