Favola GeVi Napoli, trionfa in Coppa Italia 18 anni dopo: ‘Lo ricorderanno per sempre’

La GeVi Napoli Basket conquista la Coppa Italia superando a sorpresa l’EA7 Armani Milano 77-72. Una tripla di Jacob Pullen a 17 secondi dalla fine permette al quintetto partenopeo di vincere il trofeo tricolore. Una impresa quella del quintetto allenato da Igor Milicic che dopo 18 anni si aggiudica la finale superando i campioni d’Italia con il punteggio di 77-72, e alza il trofeo con merito dopo l’emozionante e meravigliosa avventura vissuta a Torino.

La squadra di Milicic, dopo aver superato nei quarti di finale la capolista del campionato di serie A Germani Brescia, e battuto all’over-time in semifinale la UnaHotels Reggio Emilia, ha sconfitto in finale anche Milano. “Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli ricorderà per sempre. É un successo anche per i nostri tifosi e per la nostra società. E’ stato un grande traguardo per la squadra” – le parole di coach Milicic.

“Volevo dire qualcosa riguardo alla favola di Cenerentola, e sembra che ai tifosi napoletani sia piaciuta questa storia. Venire qui, a Torino, e battere una grande squadra come Milano. Abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine, sono molto orgoglioso di tutti i miei giocatori e del mio staff, che hanno fatto un grosso step-up durante queste Final Eight. Giocare e vincere tre partite in quattro giorni è una sfida incredibile. Siamo stati bravi e intelligenti. La combo perfetta è tattica ed energia”.

Complimenti alla GeVi Napoli Basket che ha vinto una incredibile finale contro Milano conquista la Coppa Italia in un palazzetto sold out a Torino. E complimenti alla @LegaBasketA per la magnifica organizzazione

“Siamo contenti di aver fatto felice il popolo di Napoli. Loro ci sono sempre. la vittoria, e la Coppa Italia è tutta per loro” – le parole di Michal Sokolowski, MVP della partita . La formazione partenopea raggiunge quindi Dinamo Sassari e VL Pesaro nell’albo d’oro della competizione con due trionfi. Nel 1969 ci era riuscita la Partenope Basket Sant’Antimo, prima del successo del 2006.

“Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società. Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo il trionfo in Coppa Italia di Basket della formazione partenopea.