Osimhen, calciomercato Napoli: l’offerta stellare del Bayern

Victor Osimhen, autore fin qui di una stagione memorabile, è appetito dai maggiori club europei. Per lui parlano i numeri: complessivamente il nigeriano ha messo a segno 25 gol in 29 gare disputate, se invece si tiene conto della sua carriera complessiva in azzurro e quindi a partire dall’estate del 2020, quando fu acquistato dal Lille, Osimhen ha realizzato 53 gol in 91 gare. Il nigeriano ha solo 24 anni, per cui ha ancora tempo e modo per affinare le sue qualità di gioco.

Il Bayern pronto ad offrire 120 milioni di euro per Osimhen

Assieme ad Haaland, in questo momento è tra gli attaccanti più forti in Europa. L’attaccante azzurro fa gola ai club europei più blasonati. In particolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco sarebbe il club europeo maggiormente intenzionato a sborsare una cifra da capogiro pur di assicurarsi le prestazioni del nigeriano. Il club tedesco sarebbe disposto a offrire per l’acquisto di Osimhen 120 milioni di euro più bonus. D’altronde De Laurentiis per aste dai 100 milioni di euro in su potrebbe cedere l’attaccante nigeriano.

Oltre al club tedesco, Osimhen interessa anche al Psg, alla finestra per il momento il Manchester United e il Real Madrid. Insomma se sul piatto dovesse arrivare una cifra record, difficilmente De Laurentiis si tirerebbe indietro. Certo è che la società azzurra proverà in tutti i modi a trattenere Osimhen, con cui, assieme ai nuovi arrivi di quest’anno, Kvaratskhelia e Kim su tutti, si potrebbe aprire un ciclo vincente.

Osimhen: il contratto che lo lega al Napoli

Il nigeriano ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2025. Osimhen percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione. A giugno bisognerà sedersi a un tavolo per rinegoziare l’ingaggio: gli agenti del calciatore potrebbero richiedere un sostanzioso ritocco fino a 7 milioni di euro. Insomma l’adeguamento dell’ingaggio rappresenterebbe uno strappo alla politica di contenimento del tetto ingaggi che De Laurentiis ha sempre portato avanti in questi anni. Ma evidentemente si tratta di uno sforzo che vale la pena di fare.

Marco Troisi