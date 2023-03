Osimhen, calciomercato: qual è il prezzo per cederlo

Stagione eccezionale quella del nigeriano. Osimhen in campionato ha messo a segno ben 21 gol, 25 in tutto considerando anche la Champions. A fine stagione è inevitabile che i club più blasonati partiranno all’assalto a suon di milioni di euro per accaparrarsene le prestazioni. E dunque De Laurentiis cosa farà? E’ noto lo spirito imprenditoriale con cui ha sempre gestito il club che gli ha alienato le simpatie di parte dei tifosi, e la sua attenzione ai bilanci, ma il patron azzurro proverà a trattenere i calciatori più rappresentativi, quali Osimhen e Kvaratskhelia, perché vi sono le condizioni per aprire un ciclo. Impresa certo non facile.

Ma quali sono i club interessati ad Osimhen?

Stando a quanto pubblicato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis in ogni caso avrebbe fissato un prezzo esorbitante: 150 milioni di sterline che corrispondono a circa 170 milioni di euro. Questi esborsi da capogiro possono riguardare solo una ristretta nicchia di top club. In particolare il Manchester United, il Chelsea, a cui vi è da aggiungere anche il Psg, sono le squadre maggiormente interessate all’acquisto del cartellino dell’attaccante del Napoli. Insomma una cifra del genere più che invogliare all’acquisto dissuade.

D’altronde, sebbene Osimhen, il cui contratto col Napoli è in scadenza nel 2025, non abbia mai nascosto che in futuro vorrebbe giocare in Premier League, allo stato attuale il nigeriano è un punto fermo della squadra, leader carismatico che con i suoi 24 anni presenta ancora ampi margini di miglioramento.

Insomma privarsene, se la società partenopea ha intenzione di aprire un ciclo, non sarebbe certo una mossa vincente. Il club partenopeo ha praticamente messo la firma sul terzo scudetto della sua storia e ha la possibilità di rendere ancora più memorabile questa stagione proseguendo il cammino in Champions.

Marco Troisi