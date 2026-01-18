Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1: De Boer decisivo, Liguori fumoso, Ferrari spento

La Salernitana ritrova il sorriso a Caravaggio: prima vittoria del 2026, decide De Boer
La Salernitana espugna Caravaggio e trova la prima vittoria del 2026, battendo 1-0 l’Atalanta Under 23 al termine di una gara tutt’altro che brillante. Dopo il disastroso ko di Siracusa e il pareggio interno con il Cosenza, i granata conquistano tre punti pesanti più per la classifica (salgono a quota 42) che per il gioco espresso.
La squadra di Raffaele, in piena emergenza per virus influenzale e squalifiche, si presenta in maglia biancazzurra con diverse scelte obbligate: Capomaggio confermato al centro della difesa e Iervolino titolare per la prima volta da quando veste la maglia granata.
Partita in discesa per l’espulsione di Cissé ma i campani faticano
La partita si mette subito in discesa per la Salernitana: al 8’ del primo tempo Cissé viene espulso per un fallo ingenuo su Matino, mentre pochi minuti prima era stato allontanato anche il tecnico nerazzurro Bocchetti. Nonostante la superiorità numerica, il primo tempo resta soporifero, con poche occasioni degne di nota.
Il guizzo di De Boer e la vittoria di misura in doppia superiorità numerica
Nella ripresa arriva la svolta: al 10’ st De Boer trova l’angolino e sigla il primo gol in maglia granata, rete che basta per portare a casa il match. L’Atalanta chiude addirittura in nove uomini per l’espulsione di Buonanomi, ma la Salernitana non riesce mai a chiudere la gara, rischiando fino all’ultimo.
Al triplice fischio, vittoria accolta con freddezza dai tifosi presenti a Caravaggio, che manifestano il proprio disappunto nonostante il successo. I granata aggiornano così il loro record di successi di corto muso: 12 successi di misura su 12 partite vinte.
Pagelle Salernitana – Atalanta Under 23 0-1: prova da leader per Capomaggio
Donnarumma 6
Spettatore non pagante per lunghi tratti. Attento quando chiamato in causa, ordinaria amministrazione.
Berra 6
Gara senza fronzoli. Spinge poco ma difende con ordine, soprattutto nella ripresa.
Capomaggio 6.5
Confermato al centro della difesa in emergenza, risponde presente. Attento, concentrato, guida il reparto con personalità.
Matino 6
Partita di sacrificio. Provoca l’espulsione di Cissé ma si prende un giallo evitabile che gli farà saltare il derby col Sorrento.
(31’ st Anastasio 6)
Entra con attenzione, senza sbavature.
Longobardi 5
Soffre e sbaglia diverse scelte. Ammonito, resta negli spogliatoi all’intervallo.
(1’ st Quirini 6)
Dà più equilibrio e ordine sulla fascia.
Iervolino 6
Prima da titolare in granata. Non brilla, ma tiene la posizione e non commette errori gravi. Sufficiente incoraggiante.
De Boer 7
Il migliore. Segna il gol decisivo, il primo con la maglia della Salernitana. Corre, lotta, dà qualità. Finalmente decisivo.
Villa 6
Spinge con continuità, meno preciso in fase di rifinitura. Prestazione comunque positiva.
Liguori 5
Poco incisivo tra le linee, non riesce mai ad accendersi.
(42’ st Di Vico s.v.)
Subito pericoloso, sfiora il raddoppio.
Achik 6
Alterna buone giocate a errori sotto porta. Generoso, crea superiorità ma manca di concretezza.
(42’ st Ferraris s.v.)
Ferrari 5
Si muove molto ma non incide. Sbaglia le poche occasioni a disposizione.
(25’ st Molina 6)
Esordio per il neo acquisto: pochi palloni ma atteggiamento positivo.
Vittoria amara e calendario: ora il Sorrento a Potenza in attesa di rinforzi
La Salernitana porta a casa i tre punti, ma vince senza convincere. Nonostante la doppia superiorità numerica, i granata non chiudono la partita e mostrano ancora limiti di personalità e manovra.
Nel prossimo turno, altro impegno esterno: domenica 25 gennaio, calcio d’inizio alle 14:30, sul campo del Sorrento a Potenza, in un match che dirà molto sulle reali ambizioni di questa squadra con Raffaele che attende sempre nuovi innesti in tutti i reparti.