Pagelle Salernitana-Cosenza 0-0: Ferrari disastro, male Carriero, Capomaggio ok anche in difesa

Ferrari si fa ipnotizzare da Vettorel

Pagelle Salernitana-Cosenza: granata senza mordente

Le pagelle di Salernitana-Cosenza fotografano una squadra granata ancora fragile, contratta e incapace di sfruttare un’occasione d’oro per rilanciarsi dopo la scoppola di Siracusa. All’Arechi finisce 0-0 contro l’undici di Buscè più brillante nel primo tempo e vicino al colpo grosso nella ripresa. Dall’altra parte i granata possono dolersi solo per il rigore fallito da Ferrari al termine di una prova scialba e con uno sterile predominio territoriale nella ripresa.

La Salernitana parte con il freno a mano tirato e soffre l’intensità dei silani, che trovano due volte la via del gol con Garritano e Florenzi, ma entrambe le reti vengono annullate per fuorigioco. I granata faticano a costruire gioco e si affidano più agli strappi individuali che a una manovra organizzata.

L’episodio che indirizza le pagelle di Salernitana-Cosenza arriva nel finale di primo tempo: Achik inventa, Ferrari viene steso in area da Caporale e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto però l’attaccante granata calcia centrale, consegnando il pallone a Vettorel e sprecando la migliore occasione del match.

Capomaggio arretrato in difesa, Ferrari sbaglia dal dischetto

Per via della squalifica di Golemic, Capomaggio viene proposto per la prima volta al centro della difesa. Una soluzione di emergenza che, paradossalmente, funziona meglio di altre: il capitano granata gioca con attenzione, limita gli errori, sventaglia un paio di palloni interessanti e guida il reparto con personalità, risultando tra i più affidabili in maglia granata.

La difesa tiene, ma il problema della Salernitana resta la fase offensiva: poche idee, scarsa qualità negli ultimi metri e troppa dipendenza dalle iniziative di Achik.

Ripresa: palo di Kouan e cambi senza svolta

Nel secondo tempo il Cosenza va a un passo dal vantaggio con il palo interno colpito da Kouan. Raffaele prova a cambiare volto alla squadra inserendo Liguori e Ferraris e togliendo un Ferrari bersagliato dai fischi.

I granata tengono di più il pallone ma restano sterili. L’unica vera occasione arriva da un’accelerazione di Achik sulla sinistra: palla rasoterra per Ferraris che anticipa il difensore ma manda sull’esterno della rete. Nel finale l’esterno nordafricano spreca anche una punizione interessante, scatenando l’ira del tecnico.

Pagelle Salernitana

Donnarumma 6,5

Attento e decisivo quando serve. Tiene a galla i granata.

Berra 6

Gara ordinata. Sfortunato quando devia il tiro di Matino ma era in fuorigioco.

Capomaggio 6,5

Adattato centrale, gioca con personalità e concentrazione.

Matino 6

Qualche sbavatura ma anche una buona occasione nel secondo tempo. Rischia l’espulsione per una sbracciata evitabile.

Longobardi 5,5

Spinge poco e soffre le ripartenze.

Tascone 5,5

Tanta corsa, poca precisione. Una nuova performance deludente per un calciatore che sta faticando a ritrovarsi.

De Boer 5

Fatica a dare ritmo. A Salerno finora non si è visto mai il brillante giocatore di Terni. É dato in partenza. (22’ st Liguori 5,5: prova a dare un po’ di vivacità alla manovra granata ma si vede poco).

Carriero 5

Un solo guizzo interessante in una marea di errori. Macchinoso, spreca numerosi palloni anche per una scarsa intesa con i compagni.

Villa 5,5

Combatte ma è l’ombra del giocatore ammirato nel girone di andata. Ammonito.

Ferrari 4,5

Si procura il rigore ma lo sbaglia malamente dopo esserselo procurato astutamente. Partita compromessa. Nella ripresa devia maldestramente un pallone che sarebbe arrivato ad Achik che era meglio piazzato. (22’ st Ferraris 5,5: prova a darsi da fare ma fa tanto fumo e poco arrosto. Ha una buona occasione sul finire di partita ma non inquadra la porta da buona posizione)

Achik 6

Il più pericoloso. Crea, accelera, ma spreca troppo e fa arrabbiare l’allenatore.

Allenatore: Raffaele

La squadra non perde, ma non cresce. Resta in bilico.

Raffaele difende il gruppo: “Siamo una squadra nuova”

Nel post-partita il tecnico granata prova a vedere il bicchiere mezzo pieno:

“Qualcuno dimentica che siamo una squadra nuova”.

Le pagelle di Salernitana-Cosenza però raccontano di una squadra ancora lontana dalla continuità necessaria per colmare il gap con Catania e Benevento, ora avanti di sei punti. Serviranno rinforzi immediati in tutti i reparti per invertire la rotta. I granata torneranno in campo domenica 18 gennaio alle 12:30 per il lunch match con l’Atalanta under 23 in trasferta.

Gol annullato a Garritano per fuorigioco

L’offside di Emmausso che ha determinato la decisione di annullare il gol del Cosenza

La chance di Achick

Il portiere del Cosenza salva su Carriero

Il rigore per fallo su Ferrari

Il palo del Cosenza con Kouan

Ferraris vicino al gol