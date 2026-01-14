Notizie Audaci

Salernitana, sorpresa Molina: sarà l’alternativa di Ferrari in attesa di Inglese, chi è

DiRedazione

14 Gen, 2026
La Salernitana ingaggia Molina

La Salernitana ha definito a sorpresa l’acquisto a titolo definitivo di Juan Ignacio Molina, attaccante argentino proveniente dal Siracusa via Vis Pesaro, club in cui era in prestito. Firmerà un biennale. Durante la prima parte della stagione con i siciliani, Molina ha collezionato 13 presenze, siglando 2 gol e fornendo 2 assist. L’attaccante firmerà un contratto biennale, entrando nel progetto granata come alternativa a Ferrari, in attesa del rientro di Roberto Inglese.

Un colpo che fa intuire che il ds Faggiano punta ancora forte sull’ex attaccante di Chievo, Parma e Catania, il cui rientro non avverrà a stretto giro di posta per via di un infortunio. Probabilmente l’operatore di mercato andrà su un attaccante con caratteristiche diverse e non sono da escludere partenze a sorpresa.

Chi è Juan Ignacio Molina, il nuovo acquisto

Juan Ignacio Molina, nato il 26 aprile 1997, ha iniziato la sua carriera giovanile nel settore del Rosario Central, trasferendosi a 14 anni al Chacarita Juniors di Buenos Aires, allora in Seconda Divisione, dove raggiunge la prima squadra. In seguito gioca nel Club Atletico Union de Santa Fe, nella massima serie argentina, prima di trasferirsi in Europa nel 2019 all’Atletico Bembibre (quinta serie spagnola).

Nel 2021, Molina approda all’ASD Ilvamaddalena in Eccellenza, conquistando la promozione in Serie D, risultato replicato con il Mori Santo Stefano. Con il club trentino mette a referto 8 gol e 1 assist in 18 presenze, totalizzando 32 reti in un anno e mezzo.

Numeri importanti che gli valgono la chiamata dalla Vis Pesaro nel mercato di riparazione dello scorso inverno. Con il club marchigiano, Molina svolge il ruolo di alternativa alle punte titolari Karlsson (poi passato alla SPAL) e Nicastro, collezionando 38 presenze, 2 gol e 1 assist in un anno solare.

L’argentino è un attaccante strutturato (189 cm), capace di far salire la squadra grazie alle sue sponde e alla forza fisica, caratteristiche utili per supportare i compagni e creare spazi in area. Andrà a sopperire l’assenza di Inglese per offrire a Raffaele un’alternativa a Ferrari, al momento centravanti titolare della Salernitana.

