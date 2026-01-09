Luigi Cuppone può giocare lo stesso turno di Serie C con due maglie diverse

Convocato dal Cerignola, ma il futuro è in Campania
Situazione singolare quella che coinvolge Luigi Cuppone, attaccante dell’Audace Cerignola, che potrebbe scendere in campo nello stesso turno di campionato di Serie C con due maglie differenti, seppur in giorni diversi. Per poche ore il suo presente resta gialloblù, ma il futuro potrebbe essere già tinto di granata.
Maiuri lo convoca per il Potenza
Cuppone è stato infatti regolarmente convocato da Vincenzo Maiuri per il match contro il Potenza Calcio, in programma questa sera (9 gennaio) allo stadio Monterisi. Per esigenze di organico, l’attaccante potrebbe anche essere impiegato a gara in corso, nonostante le voci di mercato sempre più insistenti.
Salernitana in vantaggio sull’Entella
Sul calciatore si è mosso con decisione anche la Virtus Entella, che nelle scorse ore sembrava aver superato la concorrenza della Salernitana. Tuttavia secondo Antenna Sud la proposta del club campano risulterebbe più in linea con le richieste del Cerignola: trasferimento immediato e non prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula invece caldeggiata dai liguri.
Raffaele spinge per riaverlo subito
In caso di fumata bianca, l’accordo potrebbe essere formalizzato già nella giornata di domani, sabato 10 gennaio. La Salernitana vorrebbe infatti mettere Cuppone a disposizione di Giuseppe Raffaele, che lo ha allenato e valorizzato nella passata stagione proprio a Cerignola e che ne è grande estimatore. L’obiettivo è averlo arruolabile già per il match di lunedì sera, 12 gennaio, contro il Cosenza Calcio.
Un precedente già visto nel calcio italiano
Non sarebbe la prima volta che un calciatore disputa lo stesso turno di campionato con due squadre diverse, ovviamente in giorni differenti. Tutto dipenderà dall’esito del match con il Potenza e dalle ore immediatamente successive, nelle quali il nodo legato al futuro di Cuppone potrebbe finalmente sciogliersi.
Il Monterisi come spartiacque
La gara di questa sera impone prudenza e concentrazione, ma rappresenta anche uno spartiacque decisivo. Subito dopo il fischio finale, il destino dell’attaccante potrebbe definitivamente spostarsi verso la Campania, chiudendo una delle trattative più curiose di questa sessione di mercato in Serie C.