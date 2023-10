Papu Gomez choc: ‘Due anni di squalifica per doping’, uno sciroppo mette a rischio la carriera

Aveva appena ritrovato la serie A con il Monza di Adriano Galliani che l’aveva accolto a braccia aperte. Papu Gomez è stato sanzionato dalle autorità antidoping con una squalifica di due anni.

Dalla Spagna: ‘Papu Gomez squalificato per due anni per un test effettuato nel novembre del 2022’

L’ ex giocatore del Siviglia è risultato positivo a una sostanza proibita dopo un test effettuato nel novembre 2022, secondo Relevo. Il giocatore e il club andaluso hanno appreso la notizia mesi fa quando la Uefa li ha informati.

Nelle ultime ore è stata comunicata la sanzione al calciatore. Una squalifica che potrebbe porre fine alla carriera sportiva di Papu Gomez che tre settimane fa aveva firmato per il club brianzolo. Tutto sarebbe accaduto durante un allenamento del Siviglia quando i medici sono arrivati ​​a sorpresa per effettuare un controllo antidoping.

Il calciatore aveva riferito di essere stato male alcuni giorni prima e di aver trascorso una brutta notte che lo aveva portato a prendere uno sciroppo da uno dei suoi figli senza previo consulto con i medici della società. Questo comportamento non è consentito dalle autorità, poiché bisognerebbe almeno informarsi prima di assumerlo. Il problema si sarebbe verificato poco prima di partire per il mondiale del Qatar.

Il calciatore appena tesserato dal Monza avrebbe assunto uno sciroppo del figlio dopo essere stato male

Sembra che per questo problema fossero saltate numerose trattative fino all’accordo per la risoluzione del contratto con il Siviglia l’ultimo giorno di mercato.

Secondo il regolamento Papu Gomez avrebbe dovuto consultare la la Lista delle sostanze vietate dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) prima di assumere lo sciroppo e sostenere di essere stato consigliato male da un medico potrebbe non essere sufficiente per evitare lo stop. Ci sono delle eccezioni per cui non si può fare a meno di quel farmaco ma in ogni caso è necessaria l’autorizzazione per l’uso terapeutico.