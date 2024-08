Paralimpiadi Parigi: Bernard apre le danze davanti a Mattarella, poi è show in piscina con Gilli e Bocciardo d’oro

Subito pioggia di medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La giornata era stata aperta dal bronzo Lorenzo Bernard, guidato da Davide Plebani, nell’inseguimento individuale 4000m B di ciclismo su pista davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha poi assistito alle gare di nuoto. È 4:04.613 il tempo segnato al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo Bernard-Plebani. Un’impresa che vale la medaglia numero 600 per gli azzurri nella storia delle Paralimpiadi.

Lorenzo Bernard e la guida Davide Plebani conquistano il bronzo nel ciclismo su pista: è la 600° medaglia azzurra alle Paralimpiadi

Poi la nuova impresa di Carlotta Gilli che ha trionfato nel nuoto nella finale delle 100 farfalle S13 donne. L’azzurra si è impostata il tempo di 1.03.27. Argento per la statunitense Grace Nuhfer, bronzo per l’uzbeka Muslima Odilova. La 23enne torinese era già stata oro a Tokyo. Volano gli azzurri in piscina con Francesco Bocciardo che è medaglia d’oro nei 200 metri stile libero S5 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024.

Già campione paralimpico in carica dopo il successo di Tokyo, Bocciardo ha completato la gara a La Defense Arena con il tempo di 2:25.99, segnando il nuovo record paralimpico battendo se stesso e lasciandosi alle spalle l’atleta neutrale Kirill Pulver (2:27.32) e l’ucraino Oleksandr Komarov (2:30.13).

Argento invece per il nuotatore azzurro Simone Barlaam nella gara dei 400sl S9. É la quinta medaglia paralimpica, oro nei 50 stile a Tokyo 2020, diciannove volte campione del mondo, dodici volte campione europeo, primatista mondiale nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9. Efrem Morelli ha conquistato l’argento nei 50 metri rana maschili SB3. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 49.41. Oro al giapponese Takayuki Suzuki, bronzo per lo spagnolo Miguel Luque.

Gilli e Bocciardo si confermano campioni olimpici, sul podio anche Barlaam, Boggioni, Morelli, Procida, Bianco e Bettella

Medaglia di bronzo per Monica Boggioni nei 200 stile libero S5. L’italiana ha chiuso con il terzo posto in 2.47.96. Oro alla britannica Tully Kearney. Angela Procida ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S2. Per la 24enne campana si tratta della prima medaglia alle Paralimpiadi . Ha chiuso con il tempo di 2:24.48. Terzo gradino del podio anche per Vittoria Bianco nei 400m stile libero S9 con il tempo di 4:47.55 e per Francesco Bettella nei 100m dorso S1 con il tempo di 2:33.82.