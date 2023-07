Iscrizione Lecco, accolto il ricorso del Perugia: si va verso la B a 21 squadre

Si viaggia verso l’ipotesi che il presidente della Figc Gravina e il numero uno della serie B, Mauro Balata, speravano di poter scongiurare: la serie B a 21 squadre.

Serie B caos, il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto fondate le ragioni del Perugia sull’iscrizione del Lecco

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Perugia contro il via libera al Lecco in Serie B. Questo non significa che la formazione lombarda sarà esclusa dal torneo cadetto ma ingarbuglia le carte con un’estate che si fa sempre più rovente ed una B con squadre dispari sempre più probabile ad una settimana dalla stesura del calendario con una X.

Niente da fare, invece, per la Reggina con il ricorso che è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Il Brescia è in pole per prendere il posto degli amaranti.

Respinti i ricorsi di Reggina e Siena, no anche al Foggia

Dichiarato inoltre inammissibile il ricorso del Foggia, mentre è stato respinto quello del Siena per la Serie C. Il Collegio di Garanzia presso il Coni è l’ultimo grado di giudizio in sede sportiva dopo le decisioni della Figc sulle iscrizioni ai campionati. Per i club resta ora la possibilità di rivolgersi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato.