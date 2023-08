Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita, quanto percepirà e data d’esordio

Il dado è tratto: Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita. La conferma arriva dalla stampa locale. Ci sarà lui in panchina quando la Nazionale sfiderà a Newcastle la Costa Rica in Inghilterra l’8 settembre in un incontro di preparazione alle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il bis quattro giorni dopo, sempre in Inghilterra, contro la Corea del Sud.

A 15 giorni dall’addio alla Nazionale italiana, l’ex allenatore di Inter e City ripartirà immediatamente per una nuova avventura con il suo staff storico. Certa la presenza di Fausto Salsano, Attilio Lombardo, Battara con Simone Contran match analyst. Probabile che faccia parte dell’entourage che sarà ricoperto d’oro dagli arabi anche Lele Oriali.

Roberto Mancini dovrebbe percepire uno stipendio annuo tra i 20 e i 25 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2027, verrà presentato lunedì 28 agosto a Riad: verrà ufficializzato anche lo staff, tutto italiano, che lo seguirà in questa avventura, formato da una decina di assistenti.