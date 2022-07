Video incidente Zhou a Silverstone, le immagini da brividi riprese dalla tribuna dello schianto

Il pilota dell’Alfa Romeo Zhou Guanyu è stato coinvolto in un terribile incidente alla prima curva del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che ha coinvolto più auto.

L’Alfa Romeo del pilota cinese si è capovolta più volte, Russell lascia l’auto per correre dal Zhou

Il 23enne si è scontrato con George Russell a Silverstone della Mercedes con l’auto del cinese che si è capovolta. Una scena spaventosa che ha fatto temere per il peggio. L’Alfa Romeo è finita nella ghiaia, dove la sua auto si è poi ribaltata di nuovo prima di schiantarsi contro la recinzione.

Russell è saltato immediatamente fuori dalla sua macchina per controllare il suo rivale, che alla fine lo ha visto squalificato dopo aver lasciato il suo veicolo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche Alex Albon. Gravi i danni subiti dall’ l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Inevitabile la bandiera rossa con il Gran Premio che si è fermato per permettere i soccorsi e ripulire il circuito dai detriti lasciati dalla vetture coinvolte nell’incidente.

Señor coñazo el de Zhou 😥 https://t.co/JSJw2AZaCM — Victor Suarez (@Graphic_vic) July 3, 2022

😱 Formula 1’de bugün gerçekleşen Silverstone GP’de tarihin en büyük kazalarından birisi yaşandı!



💥 Alfa Romeo pilotu Zhou, start sonrasında ters döndü ve uzun bir süre bu şekilde gitti. Çinli pilot, kum havuzunun ardından bariyerlere ters düştü! pic.twitter.com/sFEuIOCB0V — FCN Blog (@fcnblog) July 3, 2022

george che si è messo a correre così verso zhou capendo quanto fosse serio mi si è gelato il sangue pic.twitter.com/t2TdF1CfjM — sus (@susannaprt) July 3, 2022

Zhou, il sospiro di sollievo dopo la grande paura

Quando Guanyu è uscito fuori dall’auto in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo. Il pilota è stato immediatamente trasportato in barella in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie e per ulteriori accertamenti. Il replay delle immagini choc dell’incidente sono state mostrate appena è stato accertato che il cinese fosse fuori pericolo.