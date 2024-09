Salernitana-Catanzaro 0-0, pagelle e highlights: Verde e Torregrossa non decollano

Esce tra i fischi dell’Arechi la Salernitana che non va oltre il risultato ad occhiali con il Catanzaro. Dopo la parentesi di Coppa Italia con l’Udinese, Martusciello ha riproposto la difesa titolare con Reine-Adélaïde e Verde dal primo minuto. La partita del centrocampista francese dura 21 minuti. Un nuovo infortunio lo costringe ad alzare bandiera bianca con il tecnico della Salernitana che getta nella mischia Soriano. Il primo tempo riserva poche emozioni con i padroni di casa che faticano a trovare i varchi giusti per impensierire i calabresi allenati da Caserta.

Primo tempo da sbadigli, nuovo infortunio per Reine-Adélaïde

Una punizione insidiosa di Verde, un tiro di Braaf a lato ed una conclusione sull’esterno della rete dell’ex spezzino sono gli unici sussulti della Salernitana con Wlodarczyk che si vede solo per un caparbio pressing su Pigliacelli che per poco non combina una frittata. Il Catanzaro si vede dalle parti di Sepe solo con Pigliacelli che conclude sopra la traversa.

Il refrain non cambia nella ripresa con Martusciello che inserisce Torregrossa e Tello ma la Salernitana non riesce a salire di ritmo e per il Catanzaro è facile gestire la partita. L’ex attaccante del Pisa ha un sussulto al 23′ ma la sua conclusione non impensierisce Pigliacelli. Poi è Tello a provare l’azione di sfondamento con un tiro che sorvola la traversa.

Braaf e Maggiore sbattono su Pigliacelli

I granata si accendono nella ripresa con un Braaf e soprattutto Maggiore che vanno ad un passo dal gol. In entrambe le occasioni è provvidenziale l’estremo difensore giallorosso. Nel finale Verde ha una buona chance ma conclude a lato. Per la Salernitana è il secondo pari consecutivo ed un involuzione rispetto alle precedenti esibizioni. I granata torneranno in campo domenica 6 ottobre alle 15:00 contro il Palermo.

Le pagelle: Wlodarczyk generoso ma non conclude mai, Soriano fatica, Maggiore si sveglia nel finale di gara

Sepe sv: inoperoso, vede una palla sfilare alta sopra la traversa. Il Catanzaro lo solletica con due conclusioni centrali.

Stojanovic 5,5: Dopo un primo tempo in sordina sale di tono nella ripresa e mette in difficoltà i calabresi con un paio di affondi.

Bronn 6: sembra più sicuro con Ferrari al suo fianco, il Catanzaro senza Iemmello è poca roba in avanti e trascorre un pomeriggio senza affanni.

Ferrari 6: è già il leader del reparto arretrato. Sicuro e preciso, prova a dare la sveglia quando la squadra sembra adeguarsi al ritmo blando del Catanzaro.

Njoh 5,5: si propone sempre con continuità ma non sempre riesce ad essere incisivo. Bene in fase difensiva.

Reine-Adélaïde sv: disteso sull’erba quasi in lacrime quando si rende conto che dovrà uscire di scena per un nuovo problema muscolare. (21′ pt Soriano 5: le qualità non si discutono ma manca la brillantezza. Tende a rallentare l’azione e finisce in affanno il match).

Amatucci 5,5: la prima prestazione sottotono dopo tante buone prove. Azzarda un colpo di tacco a metà campo che per poco non mette in moto il contropiede del Catanzaro. (5′ st Tello 6: questa volta entra con il piglio giusto in partita. Recupera un paio di palloni e prova in un paio di circostanze a sfondare per vie centrali. Almeno ci prova).

Maggiore 5,5: latita per un’ora senza lasciare traccia sul rettangolo di gioco. Nel finale si ridesta e lancia Braaf verso la porta di Pigliacelli. Poi su calcio d’angolo anticipa la difesa giallorossa e va ad un passo dal gol. Chiude in crescendo.

Verde 5: con il suo estro dovrebbe aprire l’ermetica retroguardia del Catanzaro ma continua a latitare. Conclude sull’esterno della rete nel primo tempo mentre nella ripresa sbaglia un cross agevole con tre granata davanti alla porta. Ciabatta a lato l’ultima occasione della partita. L’unico lampo il calcio d’angolo sul quale Maggiore sfiora il gol.

Braaf 6: un po’ in calo ma l’unico del reparto avanzato che prova a creare qualcosa. Niente di eclatante ma lotta e con i crampi stringe i denti e corre verso la porta avversaria trovando la risposta di Pigliacelli. (39′ st Hrustic sv)

Wlodarczyk 5: partecipa alla manovra con grande generosità ma in fase offensiva si vede solo quando va in pressing su Pigliacelli che per poco non la combina grossa. (5′ st Torregrossa 5: una conclusione strozzata e nulla più. Lontano dalla migliore condizione. Preferito a Simy. La scelta non ripaga).

Salernitana-Catanzaro 0-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Catanzaro e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

L’infortunio a Adelaide

La conclusione a lato di Braaf

Verde conclude sull’esterno della rete

La conclusione di Torregrossa parata senza problemi dal portiere del Catanzaro

Tello spedisce alto sopra la traversa

Pigliacelli salva su Braaf

L’estremo difensore del Catanzaro salva su Braaf

Maggiore colpisce di testa e trova la risposta di Pigliacelli