Reggiana-Salernitana 0-0, pagelle e highlights: che esordio per Reine-Adélaïde, male Braaf

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Salernitana torna a far punti ma con tanti rimpianti per le numerose occasioni sprecate per tornare a casa con una vittoria nel giorno di San Matteo. I campani trovano un Bardi in giornata di grazia ma sbagliano anche tanto con Braaf e Wlodarczyk che si mangiano le mani per i clamorosi errori sotto misura.

Wlodarczyk si fa ipnotizzare da Bardi, Portanova colpisce la traversa

Martusciello può sorridere per il primo clean sheet stagionale ma soprattutto per aver ritrovato Reine-Adélaïde e Soriano a centrocampo. Nel primo tempo i granata creano occasioni in serie con Braaf e Wlodarczyk che non riescono a superare Bardi da buona posizione. L’ex attaccante del Verona ha un’altra buona occasione ma spedisce la palla a lato con la porta lasciata sguarnita dall’estremo difensore della Reggiana. Nel finale Portanova centra la traversa.

Nella ripresa il copione non cambia e dopo un gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco di Okwonkwo, Hrustic tira di prima da limite ma trova nuovamente Bardi pronto a respingere. Al 16′ la clamorosa chance di Braaf che davanti alla porta spara a lato dopo un delizioso assist di Adélaïde. Entra Verde e ci prova Verde ma l’estremo difensore della Reggiana è attento.

Braaf spreca, Bardi blinda la porta della Reggiana

Bardi si fa trovare pronto anche su una conclusione di Torregrossa mentre vede sfilare sopra la traversa il tiro di Tello da posizione decentrata. Nel recupero Verde tira a giro dal limite ma alza la mira. All’ultimo respiro Torregrossa anticipa i difensori emiliani e gira a rete ma Bardi blinda la porta e regala un punto prezioso alla Reggiana. Nel prossimo turno la Salernitana affronterà il Catanzaro all’Arechi domenica 29 settembre. A metà settimana la sfida di Coppa Italia con l’Udinese (mercoledì 25 settembre, ore 18:30, diretta Canale 20).

Le pagelle: Hrustic rallenta l’azione, Stojanovic poco arrembante, rientro ok per Soriano

Sepe 6: attento sulle due uniche conclusioni nello specchio della porta della Reggiana. La traversa lo salva sulla punizione di Portanova.

Stojanovic 5,5: meno arrembante e propositivo, pensa più a guardarsi le spalle. Pronti via perde una palla sanguinosa.

Bronn 6: Gondo non gli crea particolari problemi, più attento rispetto alle precedenti occasioni.

Ferrari 6,5: leader del reparto, trasmette serenità anche al compagno di reparto. La Reggiana fa poco in avanti e per lui il pomeriggio è tutto sommato tranquillo.

Njoh 6: l’asse con Braaf funziona a metà, il francese si propone più di Stojanovic ma i suoi inserimenti non lasciano traccia. Meglio in fase difensiva.

Reine-Adélaïde 6,5: Martusciello recupera l’ex Arsenal e lo getta subito nella mischia con il centrocampista che mette subito in mostra subito sia le qualità tecniche che fisiche. Sempre lucido nel gestire la palla, dai suoi piedi partono diverse azioni pericolose dei granata. (27′ st Tello 6: meno incisivo del francese, incassa il solito giallo e calcia alle stelle da buona posizione. Prova a farsi perdonare con un assist illuminante per Torregrossa).

Amatucci 6: meno appariscente di altre circostanze, gestisce con personalità i palloni che transitano dalle sue parti. Si immola per evitare una ripartenza della Reggiana e incassa un giallo. Martusciello preferisce non rischiare e lo sostituisce. (21′ st Soriano 6: buon rientro in campo dopo i problemi fisici, mette Torregrossa in condizione di battere a rete da buona posizione. Può essere un valore aggiunto per la squadra con Adélaïde).

Maggiore 6: primo tempo volitivo condito da un assist geniale per Wlodarczyk che trova l’opposizione di Bardi. Cala nella ripresa.

Hrustic 5,5: tende a rallentare l’azione con qualche tocco di troppo. Nel primo tempo preferisce scaricare su Wlodarczyk invece di tirare di prima da buona posizione. Bardi gli dice no ad inizio ripresa. (12′ st Verde 6: più vivo e pericoloso dell’australiano ma sulla sua strada trova l’insuperabile portiere della Reggiana. Ha un’altra buona chance ma dalla sua mattonella preferita non riesce ad inquadrare la porta).

Braaf 4,5: ripete la prestazione negativa con il Pisa con l’aggravante di due errori clamorosi sotto porta. (27′ st Dalmonte 6: a volte vuole strafare ma mostra coraggio e qualità di giocate. Serve a Tello un pallone che il colombiano non sfrutta a dovere).

Wlodarczyk 5,5: si muove bene con l’assist a Braaf ma si fa clamorosamente ipnotizzare da Bardi davanti alla porta. (12′ st Torregrossa 6: forse da prima punta fa più fatica ma ha due buone chance per trovare il primo gol in granata ma trova un Bardi in giornata di grazia).

Reggiana-Salernitana 0-0, gli highlights

Gli highlights completi di Reggiana-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Wlodarczyk si fa ipnotizzare da Bardi

Braaf non centra la porta da buona posizione

La traversa di Portanova

Il fuorigioco di Okwonkwo ad inizio ripresa

Clamoroso errore Braaf davanti alla porta

Bardi para anche la conclusione di Torregrossa