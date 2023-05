Salernitana, Iervolino a Dazn: ‘Scamacca? Devo ancora parlare con Paulo Sousa e De Sanctis’

“Il valore di Dia? Lo fa il mercato. Noi leggiamo un po’ le cifre (33 milioni di euro), certo è un giocatore straordinario in campo e fuori dal campo. Ha impressionato anche me, è il primo in Europa per percentuali di gol per tiri fatti. É un cecchino sotto porta e segna anche di testa” – così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino che è intervenuto in diretta nel corso di Supertele, condotto da Pierluigi Pardo su Dazn.

Iervolino su Dia: ‘Il valore lo fa il mercato, ma le cifre le leggiamo’

Il massimo dirigente si è poi soffermato sui terribili ‘vecchietti’ granata Candreva e Ochoa. “Devo dire che Candreva è un campionissimo, però lo sapevamo e quando è arrivato ci aspettavamo un grande contributo. Non conoscevo benissimo Ochoa e vederlo giocare a Salerno a quest’età… è ancora uno dei migliori portieri”.

Il patron della Salernitana ha confermato la volontà di proseguire con Paulo Sousa. “Da parte mia sicuramente e penso anche da parte del mister che ho imparato a conoscere bene. Ha accettato una conduzione non semplicissima per l’ambiente, per le pressioni. É un leader straordinario, ha dato subito un impulso, una frustata all’orgoglio dei calciatori ed ha compreso come tirare il meglio da loro con il suo linguaggio e la sua gestualità. Mi auguro di proseguire con lui” – ha aggiunto Danilo Iervolino che ha ribadito che la volontà è quella di crescere.

‘Paulo Sousa è un leader straordinario, spero di proseguire con lui’

“Per costruire bisogna fare mattoncino per mattoncini e puntare sempre più sui giovani”. Il massimo dirigente ha smentito le voci relative ad un possibile interessamento per l’attaccante del West Ham, nazionale azzurro ed ex Sassuolo, Scamacca. “Ancora devo parlare con De Sanctis e con il mister”.