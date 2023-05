Salernitana-Atalanta 1-0, pagelle e highlights: Candreva hombre del partido, grinta Piatek

La Salernitana si prende la rivincita con l’Atalanta e si guadagna la permanenza in serie A dopo l’impresa con batticuore della passata stagione. A sorpresa Paulo Sousa ha schierato una formazione a trazione anteriore per chiudere il discorso salvezza con Botheim e Dia a supporto di Piatek. Dall’altra parte Gasperini si è presentato all’Arechi in piena emergenza con 7 assenze e l’ex Ederson in campo dal primo minuto.

I nerazzurri hanno una buona chance con Pasalic che anticipa di testa i difensori granata ma trova Ochoa ben piazzato. I padroni di casa soffrono le incursioni di Zappacosta e Soppy. Un traversone di quest’ultimo mette in difficoltà Pirola che per poco non beffa il portiere messicano.

Zapata a centimetri dal gol, Ochoa salva su Ederson

Zapata si rende due volte pericoloso di testa. Nella prima circostanza Ochoa salva senza grossi affanni, nella seconda opportunità la palla termina di un soffio alta sopra la traversa. Al 27′ ospiti ancora pericolosi con Ederson con l’estremo difensore della Salernitana che devia in angolo. Sotto il diluvio i granata faticano ad affacciarsi in maniera pericolosa dalle parti di Sportiello. Al 41′ è ancora Zapata ad andare a centimetri dal gol del vantaggio sovrastando di testa Lovato. Il primo tempo si chiude senza ulteriori squilli e con zero conclusioni dei granata nello specchio della porta.

Nella ripresa l’Atalanta si presenta in campo con Hojlund al posto di Pasalic. La Salernitana entra in campo con un altro piglio e va vicinissimo al vantaggio. All’ 11 Daniliuc sfrutta una disattenzione di Zapata e manda Dia a tu per tu con Sportiello ma il senegalese spedisce in curva sud. Due minuti dopo è Piatek a non riuscire ad inquadrare la porta sguarnita dopo una bella discesa di Botheim. Nel finale entrano prima Muriel per l’Atalanta e poi Candreva per la Salernitana.

Candreva entra e firma il gol salvezza dopo l’errore di Dia

L’attaccante colombiano rompe l’assedio granata e va ad un passo dal vantaggio con una conclusione dal limite. Ma il guizzo vincente è quello dell’esperto esterno granata che stende Sportiello con una staffilata in buca d’angolo dopo una bella combinazione con Piatek. É il gol salvezza per la Salernitana che vendica la sconfitta dell’andata e può far festa con i tifosi. Lunedì 22 maggio, con inizio alle 18:30, gli uomini di Paulo Sousa andranno a caccia di un risultato prestigioso all’Olimpico di Roma con i giallorosso di Mourinho.

Le pagelle: Pirola è una certezza, bene Vilhena nella ripresa, Mazzocchi soffre Zappacosta

Ochoa 6,5: risponde presente sull’ex Ederson e sulle inzuccate di Zapata.

Daniliuc 6,5: meglio rispetto alle ultime esibizioni, si trasforma anche in assist man ma Dia spreca clamorosamente.

Lovato 5,5: soffre la fisicità di Zapata che lo anticipa quasi sempre nel primo tempo, gli prende le misure nella ripresa e non soffre più.

Pirola 6,5: conferma la sua grande crescita dopo un’incerta prima parte di stagione. Dalle sue parti non si passa.

Mazzocchi 5: Zappacosta lo mette in difficoltà e lo costringe a restare nella retrovie. Si vede solo nel recupero del primo tempo con una sgroppata ed una ‘telefonata’ a Sportiello su calcio piazzato. (21′ st Kastanos 6: abnegazione e coraggio in un ruolo non suo. Tenta anche la via del gol ma non è fortunato).

Coulibaly 6,5: si riaccende dopo l’opaca prova di Empoli e le condizioni da tregenda lo esaltano. Incassa un giallo per rimediare ad un errore.

Vilhena 6: nel primo tempo fa fatica, poi cresce in personalità ed intensità nella ripresa e con lui cresce anche la Salernitana. (44′ st Bohinen sv)

Bradaric 6: bel duello con l’intraprendente Soppy, quando il nerazzurro esce di scena si prende la fascia ma a volte vuole strafare.

Botheim 5,5: costretto a sacrificarsi anche in fase difensiva, nel primo tempo non si vede mai. Si accende un paio di volte nella sua ripresa e da un suo cross nasce l’occasionissima di Piatek. (35′ st Candreva 8: gli bastano venti minuti, recupero compreso, per incidere sul match con un paio di incursioni ficcanti e soprattutto con il gol che vale la salvezza anticipata).

Dia 5: giornata no per il senegalese che perde un sanguinoso pallone nel primo tempo e fallisce un’occasione clamorosa per un cecchino del suo calibro. Avvia l’azione della rete salvezza.

Piatek 7: nel primo tempo è abbandonato al suo destino, nella ripresa i granata entrano in campo con un altro piglio e l’attaccante polacco va vicinissimo al gol. Gran lottatore, da una sua preziosa sponda nasce il gol di Candreva.

Salernitana-Atalanta 1-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Atalanta delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Ochoa salva su Pasalic

Pirola rischia l’autogol sul traversone di Soppy

Zapata anticipa Lovato ma non inquadra la porta

Ochoa alza in angolo una conclusione di Ederson

Zapata ancora pericoloso di testa

Dia manda in curva a tu per tu con Sportiello

Piatek non inquadra la porta in acrobazia

Candreva scocca il tiro…