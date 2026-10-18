Salernitana ancora attendista: su Prosperi c’è il Casarano, l’ex Giovanni Tedesco aspetta un cenno

Giovanni Tedesco

Panchina granata, Danilo Iervolino riflette ancora su Cosmi

Una gestione attendista più che decisionista quella della Salernitana targata Danilo Iervolino. É così nulla è stato deciso a 24 ore dal pareggio interno con la Scafatese e dallo show di Serse Cosmi in sala stampa. Con i granata a -11 dalla capolista Potenza ci si attendeva una presa di posizione immediata ma il patron vuol riflettere, valutare, sondare.

Il Casarano si fionda su Prosperi

Forse vuol far quadrare i conti con l’allenatore che oltre a sposare la causa granata non chieda la luna per accomodarsi su una panchina tanto ambita quanto scomoda. Il nome di Fabio Prosperi sembrava rispondere perfettamente alle esigenze della Bersagliera ma sull’ex tecnico della Cavese si è fiondato il Casarano dopo aver deciso di sollevare dall’incarico Di Bari. Gli esperti Domenico Toscano e Vincenzo Vivarini viaggiano su cifre più importanti e sono reduci da stagioni tutt’altro che esaltanti. Fabio Caserta può essere un’opzione così come Viali, ma sotto traccia potrebbero emergere anche altri profilo.

L’ex Giovanni Tedesco pronto a rimettersi in gioco

C’è un ex granata che aspetta soltanto un cenno per accomodarsi al tavolo con la dirigenza granata. Giovanni Tedesco è reduce da una buona stagione a Perugia ed ha una gran voglia di rimettersi in gioco in una piazza che conosce bene e con la quale ha vinto un indimenticabile campionato di serie B con il fratello Giacomo prima di iniziare il suo lungo percorso in terra umbra proprio con Serse Cosmi in panchina. Sullo sfondo resta l’ipotesi di concedere un’ultima prova d’appello a Cosmi a Picerno, posticipo di lunedì prossimo. Il ds Faggiano sembra ancora godere della fiducia della società.