I sospetti sulla rete di Longo

I granata rimontano nella ripresa con Tascone e D’Ursi, ma vengono raggiunti da Longo nel finale dopo la revisione FVS

La Salernitana si ferma sul 2-2 contro la Scafatese e il pareggio rischia di costare carissimo a Serse Cosmi. All’Arechi va in scena un derby dai due volti: canarini avanti nel primo tempo, granata capaci di ribaltare il risultato nella ripresa, prima della beffa firmata Longo al 41’. Un punto che lascia l’amaro in bocca e alimenta i dubbi sulla gestione della partita, soprattutto per le scelte iniziali e i cambi dell’allenatore granata.

La Salernitana ha prodotto la sua parte migliore dopo l’intervallo, con una mezz’ora di buon ritmo e qualità, ma non è riuscita a chiudere i conti. A pesare sono anche le occasioni concesse agli ospiti e la sostituzione di Tascone, autore del gol del pareggio e dell’assist per D’Ursi. Nel finale, dopo il 2-2 convalidato attraverso la revisione FVS, Emmausso ha avuto persino la palla del clamoroso 3-2 per la Scafatese.

Salernitana-Scafatese 2-2, le pagelle dei granata

Galeotti 6 – Non ha responsabilità evidenti sulle reti incassate. Si fa trovare pronto sulla conclusione di Ortisi e deve intervenire anche nel momento di maggiore pressione della Scafatese.

Pieraccini 5,5 – Qualche incertezza nella gestione delle incursioni avversarie. Sul primo gol la difesa concede troppo spazio a Proia, libero di colpire di testa.

Celiento 6 – Prova a dare solidità al reparto e si rende pericoloso nel primo tempo con un colpo di testa su calcio d’angolo. Non basta, però, a evitare le difficoltà difensive nei momenti decisivi.

Anastasio 5 – Soffre la spinta sulla sua corsia e non riesce a garantire la necessaria copertura. Cosmi lo richiama in panchina al 29’ della ripresa.

Llano 6 – Mette in mezzo il pallone da cui nasce il pareggio di Tascone. Spinge con generosità, anche se spreca una buona opportunità calciando alto dopo una precedente occasione costruita da D’Ursi.

Vitale 5,5 – Alterna qualche buona giocata a errori di precisione. Nella ripresa si ritrova una palla invitante dopo una sgroppata di D’Ursi, ma la conclusione termina alta.

Tascone 6,5 – Il migliore tra i granata per peso specifico delle giocate. Segna in spaccata il gol dell’1-1 e serve a D’Ursi l’assist per il sorpasso. La sua uscita al 29’ della ripresa lascia perplessi: proprio quando la partita richiede equilibrio e capacità di gestire il vantaggio, Cosmi rinuncia a uno dei suoi uomini più incisivi.

Villa 5,5 – Non sempre riesce a garantire continuità e copertura sulla fascia. La Salernitana cresce nella ripresa, ma la fase difensiva continua a concedere spazi pericolosi.

Djamanca 5,5 – Vivace e intraprendente, impegna Forte e sfiora il gol nel primo tempo, quando la sua conclusione viene deviata sul palo. Si spegne gradualmente. Gli manca maggiore concretezza negli ultimi metri.

D’Ursi 6,5 – Si procura occasioni, mette in difficoltà la retroguardia ospite e firma il 2-1 con una conclusione incrociata di ottima fattura. Nel finale è tra i pochi a dare ancora la sensazione di poter creare qualcosa.

Lescano 4,5 – La prestazione più deludente tra i granata. Poco incisivo, spreca una buona opportunità e fatica a incidere nel gioco offensivo. Esce al 35’ della ripresa senza aver lasciato il segno.

Zoia 5 – Entra per dare freschezza alla corsia, ma rischia grosso al 34’, quando nel tentativo di anticipare Volpicelli colpisce la traversa della propria porta. Un episodio che avrebbe potuto cambiare ulteriormente il finale.

De Boer 6 – Inserito al posto di Tascone, prova a dare ordine nella fase conclusiva, ma non riesce a impedire il ritorno della Scafatese.

Bevilacqua sv – Pochi minuti a disposizione. Interviene nel finale per allontanare il pericolo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Cosmi, scelte nel mirino: il cambio di Tascone fa discutere

La rimonta della Salernitana sembrava aver rimesso la partita sui binari giusti. Dopo un primo tempo complicato, i granata hanno trovato il pareggio al 9’ della ripresa con Tascone e il sorpasso al 25’ con D’Ursi, costruendo una fase di gioco più convincente per intensità e qualità.

Proprio per questo, la gestione degli ultimi venti minuti finisce sotto osservazione. La sostituzione di Tascone al 29’, quando era stato protagonista di entrambe le reti granata, è una delle decisioni destinate a far discutere. Anche il cambio di Anastasio con Zoia non ha prodotto la solidità sperata, mentre il reparto arretrato ha continuato a concedere occasioni.

Il pareggio di Longo, arrivato al 41’ dopo una revisione FVS, ha completato una serata da dimenticare sul piano del risultato. E la chance di Emmausso nel recupero, terminata fuori misura, ha ricordato quanto la Salernitana sia stata vicina a perdere anche la partita.

Toto-allenatore, i nomi per il dopo Cosmi

Il 2-2 con la Scafatese apre interrogativi sul futuro della panchina granata. Le indiscrezioni sull’eventuale avvicendamento chiamano in causa diversi profili: Mimmo Toscano, Fabio Caserta e Giovanni Tedesco, oltre alla possibile soluzione interna rappresentata da Giuseppe Scurto.

Si tratta di nomi che circolano nel quadro delle ipotesi per un eventuale cambio, ma non di una decisione ufficiale. Il destino di Cosmi dipenderà dalle valutazioni della società, chiamata a decidere se confermare la fiducia all’allenatore oppure intervenire dopo un pareggio che lascia più di un rimpianto.

Scafatese, un punto meritato e un finale da brividi

La squadra di Facciolo ha interpretato bene il primo tempo, trovando il vantaggio al 13’ con Proia, lasciato libero di colpire di testa sul cross di Novella. I canarini hanno avuto anche altre opportunità, con Toscano e Palmieri, dimostrando di poter mettere in difficoltà la difesa granata.

Nella ripresa la Salernitana ha alzato il ritmo e sembrava aver trovato la strada per la vittoria. La Scafatese, però, non si è arresa: prima ha sfiorato il gol con Volpicelli e Dambros, poi ha trovato il definitivo 2-2 con Longo sugli sviluppi di un corner. La rete è stata inizialmente sottoposta a revisione FVS e successivamente convalidata.

Nel recupero Emmausso ha avuto l’occasione per completare il sorpasso ospite, ma la sua conclusione a giro è terminata fuori misura. Il triplice fischio ha sancito un pareggio rocambolesco che premia la tenacia della Scafatese e lascia la Salernitana alle prese con una domanda sempre più ingombrante: Cosmi è ancora l’uomo giusto per ripartire?

Djamanca centra il palo dopo il tocco del portiere della Scafatese

Il gol di Proia

Proia sblocca il risultato

Volpicelli trova la risposta di Galeotti

Djamanca non impensierisce Forte

Chance per D’Ursi

Ancora Galeotti decisivo su Emmausso

Tascone pareggia per la Salernitana

D’Ursi realizza il primo gol in granata e ribalta la partita

Galeotti salva ancora

Il gol del pareggio della Scafatese

La rete convalida dopo revisione