Salt Bae in campo dopo la finale di Qatar 2022, provvedimento Usa contro il magnate della carne

Al magnate dello steakhouse Salt Bae è stato impedito di partecipare alla finale 2023 della Us Open Cup negli Stati Uniti a causa del suo comportamento alla finale della Coppa del Mondo in Qatar.

La US Open Cup di Major League, l’equivalente della FA Cup inglese, ha comunicato il provvedimento via Twitter martedì 20 dicembre vietando al famoso chef di partecipare all’evento clou della loro competizione. Nusret Gokce, vero nome di Salt Bae, è stato ampiamente criticato per essere entrato sul rettangolo di gioco dopo la finale Argentina-Francia. Il numero 1 della carne, originario della Turchia e con un ristorante a Dubai, si è avvicinato ai calciatori dell’Albiceleste tra cui Messi che è parso abbastanza infastidito. Come capitato con gli avversari in campo, il fuoriclasse del Psg ha provato a dribblarlo senza riuscirvi.

Salt Bae è riuscito a fermare Di Maria ed altri calciatori con le foto del magnate dello steakhouse che hanno fatto il giro del web. L’uomo, che in passato aveva incassato gli apprezzamenti del presidente della Fifa Infantino, ha anche toccato la Coppa del Mondo nonostante il rigido regolamento Fifa che lo vieta (l’originale può passare tra le mani dei vincitori, ex vincitori e capi di stato) Non è stato chiarito se lo chef turco avesse un permesso speciale per scendere sul rettangolo di gioco o fosse riuscito a beffare le misure di sicurezza qatariota, di certo la sua presenza ha indignato il mondo del calcio.

A collection of Salt Bae trying for clout with these players. So painful to watch. Like forcing himself between 2 players and trying to take the trophy away while players try to maintain professionalism, but their faces can be clearly read they are annoyed pic.twitter.com/BbChdBEK3M