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Buon onomastico Ubaldo oggi 16 maggio: immagini di auguri da condividere

DiRedazione

Pubblicato: 16 Mag, 2026 - ore: 04:05 #Auguri Ubaldo, #Buon onomastico Ubaldo, #il santo del 16 maggio, #immagini auguri Ubaldo, #Ubaldo

Si festeggia oggi 16 maggio Sant’Ubaldo di Gubbio. Educato da un zio molto religioso dopo aver perso i genitori, fin da ragazzino manifestò la volontà di vivere da eremita. Una decisione che fu molto contrastata dal congiunto nonostante la sua profonda fede cristiana. Alla fine gli consentì di associarsi ai canonici di San Secondo.

Ubaldo Baldassini, la vocazione religiosa e i contrasti con lo zio

Fu ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo Baldassini intraprese l’opera di riforma della chiesa ritirandosi, come già aveva fatto san Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. Quando tornò a Gubbio come Vescovo, su ordine di Papa Onorio II, trovò una città in subbuglio, divisa in fazioni e lotte di potere tra casati. Per riportare l’ordine rischiò anche la vita gettandosi con coraggio in una rissa per riportare la calma.

Vescovo di Gubbio, salvò la città da Federico Barbarossa

Gli eugubini, preoccupati per la sorte di Ubaldo, interruppero qualsiasi atto di belligeranza. Da quel momento il presule fu un punto riferimento per il popolo che lo amava e lo rispettava. Riuscì anche a salvare la città dalla minaccia di distruzione di Federico Barbarossa. Dopo aver retto per 30 anni ad ogni minaccia, Ubaldo morì il 16 maggio 1160. Dopo essere stato canonizzato Santo divenne santo protettore della città di Gubbio.

Significato del nome. Il nome deriva dal sassone e significa ‘forte soccorritore’. Diminutivo: Ubaldino mentre Uboldo può essere utilizzato come variante.

Buon onomastico Ubaldo: immagini da inoltrare su WhatsApp

 Oggi 16 maggio, in occasione della ricorrenza di Sant’Ubaldo da Gubbio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ubaldo.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 16 maggio per gli auguri di buon onomastico.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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