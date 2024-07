Sinner messo ko dalla tonsillite: dopo Tokyo salta anche le Olimpiadi di Parigi, sui social le solite allusioni

Non ci sarà per la seconda Olimpiade consecutiva. Tre anni fa rinunciò ai giochi di Tokyo tra mille polemiche. Questa volta è stata una tonsillite a mettere fuori gioco Jannik Sinner. Dopo una settimana di prova a Monaco in preparazione di Parigi 2024, l’altoatesino ha iniziato ad avvertire i sintomi di malattia lunedì sera.

Sinner ha comunicato sui social il forfait a Parigi 2024: ‘Sono estremamente triste e deluso’, sarà sostituito da Vavassori

Dopo aver consultato il suo team di medici il giorno successivo, gli è stato fortemente consigliato di ritirarsi dai Giochi Olimpici a causa della diagnosi di tonsillite. Sinner ha comunicato via social la decisione di saltare la rassegna a cinque cerchi. ”Sono estremamente triste e deluso. Competere ai Giochi Olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un giorno in più per darmi un po’ più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo sono peggiorate” – ha spiegato il numero uno del mondo che sarà sostituito da Vavassori, già iscritto nel tabellone del doppio.

La delusione dell’azzurro: ‘Spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro’, era iscritto anche in doppio con Musetti

”Come ho detto, questo è sconvolgente per me e spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro. Non vedo l’ora di gareggiare con i miei compagni di squadra e il resto della squadra italiana, ma per ora ci sarà da aspettare Come consigliato dal mio team medico ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e recuperare in piena salute Desidero augurare il meglio a tutto il team Italia per questo importante evento e spero di tornare più forte nel futuro”. Sinner era iscritto anche in doppio con Musetti. La coppia era testa di serie numero 1. A questo punto il carrarese giocherà con Darderi o Arnaldi. Non sono mancate polemiche sui social con allusioni alla settimana di vacanza trascorsa con la fidanzata dopo l’eliminazione ai quarti a Wimbledon. Sinner tornerà in campo sul cemento americano.