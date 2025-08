Firenze, negoziante mette in fuga un rapinatore armato di coltello: ‘Non voglio morire per lavorare’ (VIDEO)

Il tentativo di rapina in un'attività commerciale di Firenze

Rossella La Regina è riuscita a sventare il tentativo di rapina

Attimi di terrore sabato 2 agosto nel quartiere San Jacopino a Firenze. Intorno alle 19:30, un uomo incappucciato ha fatto irruzione in un negozio di articoli per fumatori in via Toselli, angolo via Doni, armato di coltello. L’intento era chiaro: impossessarsi dell’incasso. Ma non aveva fatto i conti con la determinazione della titolare, Rossella La Regina, che ha reagito prontamente, mettendolo in fuga.

La titolare aggredita e sotto choc

Il rapinatore si è diretto dietro il bancone per arraffare il denaro, ma Rossella ha opposto una resistenza decisa, colpendolo a mani nude. Nella colluttazione ha riportato contusioni al volto ed è stata trasportata al pronto soccorso in stato di choc. “Non mi importava dei soldi, ho pensato solo a salvarmi la vita. Non voglio morire per lavorare”, ha dichiarato successivamente la donna, che in passato aveva già subito tre spaccate nel suo esercizio commerciale.

L’arresto e l’indagine

Grazie alle telecamere di sorveglianza e al pronto intervento della polizia, il presunto responsabile – un italiano di 32 anni – è stato individuato e portato in questura. L’uomo è stato denunciato per tentata rapina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Firenze, che ha effettuato i rilievi scientifici sul posto.

Un quartiere esasperato

L’episodio ha riacceso le tensioni nel quartiere di San Jacopino, da tempo al centro del dibattito sulla sicurezza urbana. Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino ha diffuso un comunicato nel quale esprime solidarietà alla titolare e denuncia l’escalation di episodi criminali nella zona. Il presidente Simone Gianfaldoni ha definito l’aggressione “una scena da Far West” e ha annunciato un presidio davanti alla prefettura per settembre: “I cittadini chiedono con forza un intervento concreto da parte delle istituzioni”.

Le reazioni politiche e istituzionali

Numerosi gli attestati di solidarietà alla titolare. Il vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) ha proposto l’adozione di vigilantes nei centri commerciali naturali, promettendo di portare la proposta agli assessori e alle associazioni di categoria.

Anche l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio ha espresso vicinanza alla donna: “Continueremo a tenere alta l’attenzione. Siamo in contatto con Prefettura e Questura per ottenere più agenti e garantire sicurezza ai cittadini”. Ha inoltre annunciato un sopralluogo nella zona per confrontarsi direttamente con la commerciante aggredita.

Una storia di resilienza

Rossella La Regina, che alle scorse elezioni si era candidata per il Consiglio di Quartiere 1 con la lista Funaro, ha raccontato l’episodio anche sui social, ringraziando i residenti che l’hanno aiutata, in particolare il proprietario di un B&B vicino e gli agenti intervenuti. “Questa volta mi è andata bene, anzi benissimo”, ha scritto. Ma il timore resta: “Nonostante le denunce, nulla cambia”.