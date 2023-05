Spalletti cerca il numero di un tifoso per una bandiera, al Vomero si balla con il nonno supporter

“Sto cercando il numero di chi ha fatto la bandiera dedicata a me, e la voglio comprare. Non mi era mai successo e li ringrazio”. Lo ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa dopo la festa di Napoli-Fiorentina. La bandiera era stata esposta nel corso del derby con la Salernitana.

“Ora vorrei girare tutte le piazze perché per far festa devi avere la certezza di vincere. Fino a che non hai i punti che servono non puoi festeggiare, perché devi pensare a non disperdere punti, ma la squadra ha fatto un lavoro eccezionale creando un grande margine. Ora si potrebbe vivere di rendita, ma non è così”.

Una festa senza fine per i tifosi azzurri con Napoli che ha vissuto un’altra giornata intensa in occasione del match con la Fiorentina (vinto 1 a 0 con rete di Osimhen).

Scudetto Napoli, al Vomero i tifosi ballano sotto l’abitazione del nonno che ha festeggiato gli altri 2 titoli

Al Vomero centinaia di tifosi e passanti cantano e ballano sotto il balcone addobbato del “nonno di via Luca Giordano, tifoso doc dal 1926 “. Sulla sua biografia di Instagram spiega che da quel balcone “furono festeggiati i primi due scudetti, la coppa Uefa” e ora anche il terzo scudetto.