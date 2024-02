“Un bel girone, affascinante. Quando ci sono questi confronti di altissimo livello è la sintesi giusta per imparare cose importanti e nuove, ma andremo a giocarcela“. Così il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ai microfoni di RaiSport dopo il sorteggio dei gironi della Nations League che metterà gli azzurri di fronte Francia, Belgio e Israele.

Nations League, azzurri nel girone con Francia, Belgio e Israele: ‘Stimolante la sfida con Mbappé’

“Siamo abituati a questo tipo di sorteggio, ma è giusto così, in questa maniera abbiamo subito l’idea su quello che deve essere il nostro atteggiamento” – ha aggiunto il ct. “Questa competizione è nata in maniera intelligente, si possono avere confronti importanti e alzare il livello di gioco, le amichevoli non servivano a nessuno, mentre queste partite ti danno sicuramente tutto quello che ci vuole per crescere, se capitano squadre top come quelle capitate a noi è l’occasione giusta per migliorarsi sempre” – ha aggiunto il ct che considera quella contro la Francia:

“La più stimolante perché al di là di quella che può essere la qualità di un calciatore, sono nazionali che hanno una storia importante a livello di squadra. Sono sempre state partite tiratissime, per cui ci saranno tante motivazioni per farsi trovare pronti” – dice riferendosi a Mbappè e non solo.

Spalletti promuove Retegui: ‘L’ho visto in allenamento, è perfetto per noi’

Prima della Nations League bisognerà pensare agli Europei e Spalletti in questo momento deve fare i conti con l’emergenza attaccanti. “Questa settimana ho visto gli allenamenti del Genoa e ho trovato un Retegui perfetto per noi” – detto questo il ct ammette che nel reparto offensivo: “non soltanto per quanto riguarda la casella dell’attaccante centrale, ma anche sugli esterni dobbiamo fare dei ragionamenti, perché molti di quelli che abbiamo messo sotto il mirino non stanno giocando. Quindi si può prendere anche in considerazione l’ipotesi di fare scelte differenti”.

Sulla strada dell’Italia anche Israele del neo attaccante della Salernitana Shon Weissman

L’Italia incrocerà anche il neo attaccante della Salernitana Shon Weissman, punto di forza dell’attacco della Nazionale di Israele. Un colpo messo a segno negli ultimi minuti di mercato dal dg Walter Sabatini che ha da sempre un gran feeling con il ct azzurro. Il centravanti potrebbe esordire in serie A nel delicato match con l’Empoli di venerdì 9 febbraio.