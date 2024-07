Thomas Ceccon, trionfo storico nei 100 dorso a Parigi 2024: l’Italia nuota nell’oro

Storica medaglia d’oro per Thomas Ceccon che con il tempo di 52 netti conquista il primo titolo olimpico per l’Italia nei 100 metri dorso a Parigi 2024. Argento al cinese Xu, bronzo all’americano Murphy.

Ceccon trionfa a Parigi 2024 nei 100 dorso con una seconda vasca da antologia: ‘Preparata in ogni dettaglio’

L’azzurro era il favorito della vigilia ed ha mantenuto fede al pronostico. Dopo aver virato al terzo posto ai 50 metri il nuotatore italiano ha alzato il ritmo ed a metà vasca ha messo la freccia sorpassando tutti e tenendo fino al tocco dell’apoteosi. “L’avevo preparata in ogni minimo dettaglio. Sono molto emozionato e felice. Provo a spiegare dopo” – ha detto un emozionato Ceccon ai microfoni dell’inviata Rai al termine della gara. Per l’Italia del nuoto è il secondo oro dopo quello conquistato da Martinenghi. Nel carniere azzurro anche il bronzo della 4×200.

Benedetta Pilato quarta nei 100 rana: ‘Un centesimo stro..o’

Benedetta Pilato chiude ad un passo dal podio nei 100 metri rana. Un solo centesimo dal bronzo per l’azzurra che non ha trattenuto le lacrime. “Sono lacrime di gioia, è il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farlo questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Il cambiamento mi è servito. Questo è solo un punto di partenza. Un centesimo è un po’ stro..o”. La gara è stata vinta da Tatjana Smith con il tempo di 1’05″28. Argento alla cinese Qianting Tang (1’05″54), bronzo alla irlandese Mona Mc Sharry (1’05″59).