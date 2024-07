Nicolò Martinenghi nella leggenda, è oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi: ‘La ciliegina sulla torta’

Primo oro per l’Italia ai Giochi. Nicolò Martinenghi ha trionfato nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 al termine di una gara perfetta e con una seconda vasca da incorniciare. Un trionfo nella specialità che arriva 24 anni dopo la vittoria di Domenico Fioravanti a Sydney.

Martinenghi supera per 2 centesimi il fuoriclasse Adam Peaty e conquista il primo oro olimpico: l’abbraccio con la fidanzata

É la sesta medaglia d’oro conquistata da un nuotatore nella rassegna a cinque cerchi. Dopo il trionfo ha abbracciato la fidanzata. “Almeno diamo una spiegazione ai capelli. No, non li ho fatto per quello. Ancora una volta non ho dimostrato che non conta il tempo ma saper essere al posto giusto nel momento giusto. In genere non canto l’inno italiano per scaramanzia. L’ho fatto davanti alla mia fidanzata ed alla mia famiglia. É la ciliegina sulla torta della mia carriera dopo aver vinto l’oro ai Mondiali e agli Europei e dopo la medaglia di Tokyo” – ha riferito Martinenghi ai microfoni Rai dopo la gara.

‘A un certo punto ho chiuso gli occhi non pensavo a niente’

Martinenghi aveva conquistato il bronzo a Tokyo 2020. L’azzurro ha messo alle spalle di soli 2 centesimi il campione in carica e detentore del record del mondo Adam Peaty. Per il britannico c’è l’argento ex equo con l’americano Nic Fink. 59.03 il tempo del neo campione olimpico. “A un certo punto ho chiuso gli occhi, non pensavo a niente” – ha chiosato il ranista.