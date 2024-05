Parma in serie A dopo 1000 giorni: si scatena la festa dopo il pari di Bari, il post di Buffon (FOTO)

Il ritorno in massima serie dopo 1000 giorni ed al termine di un torneo dominato dall’inizio alla fine. É il Parma la prima squadra promossa in serie A. A due giornate dalla fine del campionato di serie B, la squadra allenata da Fabio Pecchia si è conquistata la certezza matematica del ritorno nella massima serie pareggiando 1- 1 a Bari. Gol di Bonny al 5′ e di Di Cesare al 23′ della ripresa.

Pecchia portato in trionfo a fine partita

Al Parma basta il pari al San Nicola di Bari per festeggiare la serie A con due turni di anticipo

“ParmaAgain“. Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo grande valore e la forza di conquistare, oggi, una promozione meritata sul campo, insieme ai nostri meravigliosi tifosi”. E’ quanto scrive sul suo sito – dopo l’1 a 1 sul campo del Bari – il club emiliano nel festeggiare il ritorno tra le grandi del calcio, titolando con un gioco di parole: ‘ParmAgain’, ossia Parma di nuovo in A. Il Parma ha disputato l’ultimo campionato di Serie A nella stagione 2020/21, chiuso all’ultimo posto in classifica. La stagione 2021-2022 si era conclusa il 12/o mentre l’anno scorso i Ducali si sono fermati alla semifinale playoff, persa contro il Cagliari poi promosso in A. Gianluigi Buffon, che ha chiuso la carriera con i ducali è stato il primo a complimentarsi con il Parma con un post pubblicato sui social: “Che emozione vedere la gioia negli occhi delle persone con cui ho condiviso gli ultimi anni di carriera”.

Finalmente Serie A!

Che emozione vedere la gioia negli occhi delle persone con cui ho condiviso gli ultimi anni di carriera.

Cari amici tifosi del Parma, godetevi questo traguardo inseguito e sperato per tanto, meritato questa stagione più che mai!

Complimenti ragazzi, tutto… pic.twitter.com/fNLyaZmffE — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 1, 2024

Le altre gare. Lo Spezia coglie una fondamentale vittoria casalinga contro il Palermo per 1-0 e si apre una strada verso la salvezza diretta. Decide ancora una volta Giuseppe Di Serio, punta arrivata a gennaio e fuori per lunghe settimane a causa di un problema muscolare. Suo il gol al 16′, su errore clamoroso del rosanero Lund, che indirizza la partita. Di Serio legge un retropassaggio corto dell’esterno avversario e beffa Pigliacelli in uscita con un elegante pallonetto. I liguri contengono la reazione dei siciliani, che arriva soprattutto nella prima mezz’ora della ripresa, senza rischiare granché.

La gioia dei dirigenti e dei calciatori del Parma

La Samp vede i play off, Reggiana e Cosenza sperano, la Feralpisalò verso il baratro

Poi i cambi di D’Angelo – i giovanissimi Kouda (21 anni) e Pio Esposito (18 anni) e l’ex Empoli Bandinelli – tengono definitivamente il Palermo lontano dall’area di rigore di Zoet. Spezia a +3 sulla zona play out. Prezioso il successo della Samp a Lecco in chiave play off mentre la Feralpisalò non riesce a superare il Brescia in casa all’ultima chiamata salvezza. La Reggiana supera il Modena con un gol su rigore di Gondo nel derby emiliano e si avvicina alla zona spareggi per la A.