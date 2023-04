Incidente Ciro Immobile, l’autista del tram: ‘Ho visto una bomba, poi in ospedale’, il giallo del semaforo

“Sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale”. L’autista del tram ha raccontato ai colleghi di essere stato centrato da una bomba che viaggiava a tutta velocità mentre transitava con il semaforo verde intorno alle 8:30 di domenica 16 aprile.

L’autista del tram 19 ha riferito ai colleghi di essere transitato col verde sul Ponte Matteotti

In realtà non si trattava di un ordigno ma dell’auto di Ciro Immobile che stava accompagnando le figlie con la Land Rover Defender, ridotto in un ammasso di ferraglie dopo l’impatto con il tram 19. il conducente ha riferito che aveva appena aiutato una passeggera a vidimare il biglietto, poi l’impatto con l’auto dell’attaccante della Lazio sul Ponte Matteotti che collega il quartiere Flaminio con quello Prati a Roma. “Sono passato con il verde, è arrivata una bomba e mi sono risvegliato in ospedale”.

Una versione che contrasta con quella del calciatore che ha riferito che il tram 19 è transitato con il rosso ma non si esclude un’errata interpretazione del semaforo visto che secondo una prima ricostruzione dei vigili l’incidente sarebbe stato provocato dall’alta velocità dell’auto di Immobile.

Immobile salterà due gare: ‘Ho pensato soltanto a proteggere le mie figlie’

L’attaccante è stato trasportato al Gemelli dove trascorrerà la notte. Salterà probabilmente gli impegni di campionato contro Torino e Inter a causa della ferita alla mano destra mentre ad una delle figlie sarebbe stato applicato il collarino. Il conducente del tram è stato ricoverato in codice giallo.

“Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima. Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine (8 e 10 anni). Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne” – ha riferito Ciro Immobile.