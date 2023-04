Salernitana-Inter 1-1, pagelle e highlights: Memo show, Candreva corre come un ragazzino

Memo fa il fenomeno, Tonino si conferma bestia nera. La Salernitana conquista un punto d’oro con l’Inter e compie un passo importante verso la salvezza. Vigilia agitata dall’inchiesta della Procura di Tivoli su Lazio e granata ma anche dai forfait di Fazio e Maggiore per infortunio. Paulo Sousa ha provato a coprirsi le spalle rinunciando al bomber Dia con Kastanos a supporto di Piatek unica punta. Sull’out di destra Bronn è stato preferito a Sambia.

Gosens sblocca subito, Ochoa tiene a galla i granata

Accorgimenti tattici che non hanno pagato visto che l’Inter è passata al primo affondo con la spizzata di Lukaku per Gosens che si è presentato davanti ad Ochoa e non gli ha dato scampo. Tre minuti dopo ospiti ad un passo dal raddoppio con il diagonale del centravanti belga che è terminato di un soffio a lato. La Salernitana fatica ad uscire dalla sua metà campo per quasi venti minuti.

Bradaric e Candreva si rendono protagonisti di un paio di spunti individuali interessanti senza che i padroni di casa riescano a rendersi pericolosi dalle parti di Onana. Al 32′ è l’Inter ad andare nuovamente ad un passo dal raddoppio con un colpo di testa di Correa che chiama Ochoa ad un intervento super.

Al 42′ la prima conclusione di Coulibaly dalla distanza con Onana che non si fa sorprendere. A tempo scaduto Lukaku va ad un passo dal gol del raddoppio che il portiere granata che salva d’istinto e Gyomber che allontana il pallone in prossimità della linea di porta.

I nerazzurri sbattono su Memo e sui legni, Dia entra e fa tremare la traversa

Dopo un primo tempo inconsistente in fase offensiva, Paulo Sousa ha deciso di gettare nella mischia Dia con Bronn che è rimasto negli spogliatoi. Come nel primo tempo il primo squillo è dell’Inter che va ad un passo dal raddoppio con Barella che centra il palo con determinante deviazione di Ochoa. L’Inter non chiude e la Salernitana prende coraggio e va vicina al gol prima con un tiro cross di Candreva e poi con una deviazione di Piatek su conclusione dell’ex laziale che termina di poco a lato.

Gli ospiti rispondono con Mkhitaryan e Dumfries che trovano le risposte di Ochoa che salva ancora miracolosamente su De Vrij dopo la traversa di Lukaku. Chance clamorosa anche per i padroni di casa con Dia che centra la traversa a botta sicura su assist di Candreva. Il finale è incandescente con Lukaku che trova ancora la risposta del portiere messicano. sul ribaltamento di fronte Dia conclude centrale da buona posizione e Lautaro spreca il gol dello 0-2 a tu per tu con Ochoa.

Candreva sorprende Onana e manda in visibilio l’Arechi

I nerazzurri sprecano, la Salernitana affonda il colpo al 90′ con un tiro cross di Candreva che sorprende Onana. Nel finale Dia non gestisce al meglio un contropiede che poteva far sognare i padroni di casa. Gli uomini di Sousa fanno un passo verso la salvezza. Domenica 16 aprile i granata saranno impegnati in trasferta all’Olimpico con il Torino (calcio d’inizio ore 15).

Le pagelle: Daniliuc e Gyomber sugli scudi, innesti ok, male Bronn

Ochoa 9: le prende tutte e ripete l’intervento d’istinto di La Spezia sulla linea di porta. A quasi 38 anni ha una reattività mostruosa e mette la firma in calce sul sesto risultato di fila dei granata.

Bronn 4,5: non accorcia su Gosens in occasione del primo gol, in costante affanno sulle offensive nerazzurre. (1′ st Dia 6,5: entra con la voglia di spaccare tutto dopo essere partito dalla panchina. La traversa gli nega la gioia del gol. Nel recupero avrebbe anche la chance di far capitolare i nerazzurri ma non affonda il colpo).

Daniliuc 6,5: sontuoso, nel finale esce palla al piede e si propone in fase di ripartenza. Il difensore austriaco ormai è una certezza. L’unica (grave) sbavatura sul palo di Barella.

Gyomber 6,5: Lukaku è un brutto cliente, lo mette in difficoltà ma spesso esce vincitore nei duelli.

Pirola 6: non era facile dopo il grossolano errore con lo Spezia ma tiene botta contro attaccanti di spessore mondiale (20′ st Trost Ekong 6,5: con il suo ingresso in campo la Salernitana riesce a contenere meglio la contraerea nerazzurra).

Bradaric 6,5: tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, si propone con grande continuità ma non sempre è efficace in fase di rifinitura.

Vilhena 5,5: nel primo tempo fatica ad accendersi anche perché costretto a sacrificarsi in fase difensiva. Un po’ meglio nella ripresa ma non lascia il segno. (34′ st Bohinen 6: questa volta entra con lo spirito giusto, non è un caso che il pari arrivi con il norvegese in campo).

Lassana Coulibaly 6: ad intermittenza ma tra i pochi a metterci anima e cuore nella prima frazione. Incassa un giallo che lo costringerà a saltare il match di Torino. (20′ st Nicolussi Caviglia 6,5: torna in campo dopo tempo e si fa notare per un paio di giocate eleganti. Un po’ di sana incoscienza servirà in questo finale di campionato).

Candreva 8: firma il 7 gol contro l’Inter. Corre come un ragazzino dal primo minuto ed è l’unico granata a creare grattacapi alla difesa nerazzurra nel primo tempo. La fortuna aiuta gli audaci e il suo tiro cross manda in tilt Onana e regala un punto d’oro ai granata.

Kastanos 5,5: primo tempo spento, ripresa con più grinta ma con pochi guizzi. Paulo Sousa lo tiene in campo per quasi l’intera durata del match(40′ st Botheim sv: finalmente si rivede sul rettangolo verde).

Piatek 5: nel primo tempo non trova assistenza, nella ripresa Candreva gli offre un pallone d’oro ma il polacco non riesce a trovare l’impatto vincente e resta ancora all’asciutto.

Salernitana-Inter 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Inter delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Gosens sblocca il risultato

Il diagonale di Lukaku termina di poco a lato

Miracoloso salvataggio di Ochoa su Correa

Coulibaly prova ad impegnare Onana

Ochoa salva d’istinto su Lukaku

Barella centra il palo

Onana alza in angolo il tiro cross di Candreva

Piatek non trova la porta su tiro cross di Candreva

La traversa di Lukaku

Miracoloso salvataggio di Ochoa su De Vrij

Dia centra la traversa

Ochoa salva ancora su Lukaku

Lautaro spreca a tu per tu con Ochoa