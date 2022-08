Salernitana-Roma 0-1, pagelle e highlights: Botheim non è in serata Conference, errori non da Ribery

Nicola ha gettato subito nella mischia i nuovi acquisti nell’esordio in serie A della Salernitana con la Roma che hanno dato quello che potevano sia per questioni fisiche, vedi Vilhena, che per intesa con i compagni, come nel caso di Bronn nella prima fase del match dell’Arechi. Buono l’impatto di Candreva che, nonostante sia arrivato da pochi giorni, si è calato bene nel ruolo che il tecnico granata ha ritagliato per lui spostandosi anche a sinistra nella ripresa.

Sfortunata deviazione di Lassana Coulibaly sulla conclusione di Cristante decide il match dell’Arechi

Botheim non riesce a ripetere le imprese di Conference League con il Bodo ed è il più deludente tra i granata. Non esaltante l’impatto sul match di Ribery che rischia tantissimo in un paio di circostanze. Poco fortunati i granata sul gol partita di Cristante con una deviazione di Lassana che mette fuorigioco Sepe.

In generale positiva la prova dei granata che, forse, sono stati puniti eccessivamente dall’arbitro Sozza di Seregno sotto l’aspetto disciplinare. L’anno scorso finì 4 a 0, questa volta i granata sono rimasti in partita fino al 94′ tenendo in apprensione Mourinho fino all’ultimo lancio lungo su Kristoffersen. Ora la Salernitana sarà di scena a Udine sabato 20 agosto con calcio d’inizio alle 18:30.

Le pagelle: buon impatto per Candreva, sprazzi di Vilhena

Sepe 6: chiude la porta su Zaniolo, sul gol viene beffato dalla deviazione di Lassana Coulibaly.

Bronn 5,5: parte in affanno su Zaniolo ed anche in occasione del gol gli offre l’appoggio che l’estroso calciatore giallorosso sfrutta nel migliore dei modi con l’assist a Cristante. Migliora con il trascorrere dei minuti e migliorando l’intesa con i compagni si potrà far valere.

Gyomber 6,5: apre il campionato come l’aveva chiuso, il migliore del reparto con poche sbavature contro avversari di qualità. Rischia grosso su Abraham ma Vilhena gli dà una mano.

Fazio 5,5: inizio titubante contro gli ex compagni concedendo qualche spazio di troppo. Meglio nella ripresa dove prova anche a sostenere l’azione offensiva.

Candreva 6: Nicola si affida alla sua esperienza sull’out destro e l’ex doriano risponde presente anche quando viene spostato sulla sinistra. Sicuramente un innesto importante nello scacchiere granata.

Kastanos 5,5: inizia acceso con un paio di palloni interessanti ed un tentativo di conclusione…. Si spegne presto intestardendosi in giocate personali poco produttive. (9′ st Ribery 5: regala due palloni sanguinosi alla Roma, sul secondo Karsdorp prende il palo).

L. Coulibaly 5,5: parte malissimo lanciando Zaniolo a rete che per fortuna dei granata non è preciso. Dà una mano a Fazio a contenere l’ispiratissimo (ma poco preciso) talento della Roma. Sua la sfortunata deviazione sul tiro di Cristante. (28′ st Kristoffersen 5,5: si sbraccia ed invita i compagni a buttare la palla in mezzo ma di palloni in area ne arrivano pochi e Smalling non gli concede niente).

Vilhena 6: non è al meglio, cerca di gestire al meglio le energie e resta in campo per tutti i 90 minuti chiudendo in debito d’ossigeno. Mostra le sue qualità tecniche, impreciso in fase di conclusione.

Mazzocchi 6,5: anche sull’out sinistro la sua spinta è fondamentale e crea non pochi grattacapi alla difesa giallorossa. Le sue sovrapposizioni sono una delle armi della squadra granata e quando esce la Salernitana ne risente. (16′ st Sambia 5,5: non è ancora al meglio e si vede. Spinazzola mette la freccia e va via in un paio di circostanze).

Botheim 5: serata no, non conclude mai verso la porta giallorossa. La notte magica di Conference League con la maglia del Bodo è un bel ricordo. (16′ st Valencia 5,5: viene impiegato prima a destra e poi a sinistra. Nicola gli chiede di fare l’esterno e gioca molto distante dalla porta).

Bonazzoli 6: sua l’unica conclusione in porta pericolosa dei granata. Cerca spesso la giocata leziosa quando potrebbe gestire diversamente il pallone.

Salernitana-Roma 0-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Romae delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Zaniolo strozza troppo la conclusione dopo pochi istanti

Sepe chiude la porta

Ancora una clamorosa chance sprecata da Zaniolo

Bonazzoli mette in difficoltà Rui Patricio

Cristante scocca il tiro che sarà leggermente deviato da…

Lassana Coulibaly per il gol partita della Roma

Sepe respinge su Dybala

Mazzocchi salva a Sepe battuto

Il colpo di tacco di Fazio