Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale: l’annuncio di Demi Moore e le condizioni dell’attore

La famiglia ha confermato che a Bruce Willis è stata diagnosticata la demenza frontotemporale. I parenti della star 67enne di Hollywood in precedenza avevano affermato che si sarebbe “allontanato” dalla sua carriera di successo dopo che gli era stata diagnosticata l’afasia, una condizione che influenzava le sue capacità cognitive.

Bruce Willis, Demi Moore e la figlia ringraziano i fan per il sostegno: ‘Ora abbiamo una diagnosi precisa’

In un post condiviso su Instagram giovedì, la figlia di Willis, Rumer, ha offerto un aggiornamento sulla salute del padre confermando che c’è stato un’evoluzione della malattia e che la diagnosi “specifica” riscontrata dai medici è di demenza frontotemporale. “La nostra famiglia ha voluto iniziare esprimendo la nostra più profonda gratitudine per l’incredibile effusione di amore, sostegno e storie meravigliose che abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi di afasia” – ha dichiarato Rumer Willis, la figlia nata dal matrimonio con Demi Moore che ha pubblicato analogo post sulla sua pagina Instagram.

La demenza frontotemporale è una forma “non comune” della malattia che causa al malato problemi di comportamento e linguaggio e colpisce soprattutto le persone di età compresa tra 45 e 65 anni. “Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca“.

Diagnostica la demenza frontotemporale a Bruce Willis: ‘Non ci sono cure, speriamo ci sia maggiore attenzione’

L‘Alzheimer’s Society si è detta “estremamente grata” per la decisione di Bruce Willis di parlare apertamente della sua diagnosi. “Speriamo che parlare pubblicamente della sua diagnosi sia utile e per questo gli siamo enormemente grati” – ha spiegato l’amministratore delegato dell’ente di beneficenza Kate Lee.