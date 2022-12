Emma secondo Mimmo Lastella, sfumature audaci ed energia positiva: ‘Conturbante musa ‘

di Mimmo Lastella

Carissimi lettori, carissime lettrici, non vi nascondo che provo una certa attrazione sia fisica sia empatica per la cantante salentina, “mia conterranea pugliese”. Disavventure “amorose” e familiari a parte, sulle quali a differenza del mainstream e di irresponsabili haters non mi permetto di esprimere opinioni senza senso, Emma Marrone esercita sulla mia ispirazione letteraria un’energia positiva.

Oltre a interpretare canzoni stupende, chi scrive la vedrebbe bene come protagonista di un racconto o di un film a sfondo erotico per il suo conturbante fisico formoso e mozzafiato, da perfetta femmina caliente salentina. Le sue armoniose curve si presterebbero bene a una sceneggiatura incentrata sul vedo-non vedo con sfumature BDSM, il tutto condito dal dialetto franco-provenzale, ergo: dialetto salentino, una lingua che in intimità eccita.

Tale performance le permetterebbe di estrinsecare tutte le sue fantasie e i suoi desideri più intimi, che a quanto pare non manifesta da tempo stando alle sue dichiarazioni su Instagram. Per farla breve: “cinquanta sfumature di Emma”.

* scrittore di narrativa erotica e opinionista.