Ezada Sinn The Matriarch e l’idea di società ‘matriarcale’

Everybody under my feet oppure Women lead, males follow. L’ancestrale sultana Ezada Sinn o più comunamente The Matriarch, come ama farsi chiamare, è particolarmente nota al pubblico dei social (in particolare a quello degli amanti del Bdsm) fra cui può annoverare personaggi noti del jet set internazionale quali avvocati, politici, imprenditori, calciatori nonché recentemente diverse donne le quali anche esse si genuflettono al cospetto di questa femme fatale .

Ezada Sinn, la donna dominante che ha conquistato professionisti e calciatori

Il marchio di fabbrica è certamente rappresentato dal suo progetto che prevede una società matriarcale (a livello mondiale ) fatta di donne dominanti (proprio come è la sua indole ). Il progetto di che trattasi prende il via circa otto anni fa nella cosiddetta “House of Sinn” (una villa sita in Romania) in cui i vari interlocutori vivono una esperienza da sottomessi/e seguendo i dettami imposti da Ezada Sinn : venerare, adorare, viziare e seguire in tutto e per tutto “The Matriarch “ é divenuta la ragione di vita di tanti uomini di ogni parte del mondo.

Ezada Sinn possiede un innato potere femminile che le ha consentito di imporsi all’attenzione dell’opinione pubblica come modello di stile ed eleganza, anche per merito delle sue provocazioni che vengono filmate per essere pubblicate sui vari canali social che la vedono protagonista.

The Matriarch ha stregato anche le donne

La mistress di origini rumene paparazzata alla Grotta Palazzese a Polignano e nel Salento (dove risiede il noto manager adult Mimmo Pavese) ha scelto di trascorrere il proprio periodo di vacanze nei mari cristallini della regione Puglia in compagnia della propria compagna di vita: la performer romana BDSM Giada Da Vinci. Promozione del territorio attraverso la presenza della divina Ezada .