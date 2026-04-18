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Giulio de Nicolais d’Afflitto premiato a Roma: il Nuovo Verismo conquista la scena

DiRedazione

Pubblicato: 18 Apr, 2026 - ore: 08:39 #Giulio de Nicolais d’Afflitto, #Premio Roma Città Eterna
Giulio de Nicolais d’AfflittoGiulio de Nicolais d’Afflitto

Giulio de Nicolais d’Afflitto: il riconoscimento nel giorno del Natale di Roma

Giulio de Nicolais d’Afflitto riceverà il Premio Roma Città Eterna 2026, uno dei riconoscimenti più simbolici dedicati alla cultura e al pensiero contemporaneo. La consegna è fissata per il 21 aprile, data che coincide con il Natale di Roma, scelta tutt’altro che casuale per un autore che ha fatto della riflessione sull’identità italiana uno dei cardini del proprio lavoro.

Il premio, assegnato dalla Fondazione Area Cultura, arriva in un momento di consolidamento per il filosofo e autore teatrale, sempre più presente nel dibattito culturale nazionale e internazionale.

Cos’è il Nuovo Verismo Italiano e perché sta emergendo

Al centro del riconoscimento c’è anche il progetto teorico e artistico che de Nicolais d’Afflitto ha sviluppato insieme alla regista Donatella Cotesta: il Nuovo Verismo Italiano.

Non una semplice corrente estetica, ma un metodo che mira a superare la rappresentazione per arrivare alla verità vissuta, trasformando l’esperienza reale in linguaggio scenico. Una posizione che si distanzia dal verismo ottocentesco, introducendo una dimensione più introspettiva, contemporanea e quasi filosofica.

In questa prospettiva, il teatro non è più imitazione, ma indagine del reale, un processo che mette al centro l’autenticità dell’esperienza umana.

Donatella Cotesta tra Europa e Stati Uniti: il teatro diventa internazionale

Parallelamente al riconoscimento romano, il lavoro di questa nuova corrente si muove anche oltre i confini nazionali. Donatella Cotesta porterà in scena i suoi spettacoli tra Valencia e New York, segnando un passaggio significativo per la diffusione del Nuovo Verismo.

Opere come “Una certa storia romana” e “Quello che non dicono di me – Anna Magnani” diventano così veicoli di un racconto identitario italiano, capace di dialogare con pubblici internazionali.

È proprio in questa tensione tra radici e apertura globale che il movimento trova la sua forza: raccontare l’Italia senza filtri, ma con una struttura narrativa capace di essere universale.

Tra filosofia, teatro e pensiero: un nuovo approccio alla verità

Il lavoro di de Nicolais d’Afflitto non si limita alla scena. La sua riflessione si estende al piano teorico, dove il concetto di verità diventa un percorso da costruire, non un dato acquisito.

In questo senso, il Nuovo Verismo si intreccia anche con studi sul pensiero laico e sulle tradizioni culturali europee, aprendo a parallelismi con percorsi conoscitivi più ampi. La verità, in questa visione, è un processo, che richiede metodo, disciplina e consapevolezza.

Un premio che segna una fase nuova della cultura italiana

Il Premio Roma Città Eterna 2026 assume quindi un valore che va oltre il singolo riconoscimento. Segna l’ingresso definitivo del Nuovo Verismo Italiano nel panorama culturale contemporaneo, come proposta strutturata e riconoscibile.

Per Giulio de Nicolais d’Afflitto è un punto di arrivo, ma anche di rilancio. Perché, se è vero che Roma celebra la propria storia, è altrettanto vero che continua a interrogare il presente.

E in questo equilibrio tra memoria e ricerca, il Nuovo Verismo prova a trovare la sua voce.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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