Nuovo calendario Serie A 2026-2027, ecco le date dei derby dopo le polemiche dell’ultima stagione

Ufficializzato il calendario del campionato di serie A 2026 2027

Derby Roma-Lazio, arriva la data dopo le polemiche: ecco quando si giocherà nella nuova Serie A

Il nuovo calendario della Serie A 2026-2027 è stato ufficialmente svelato e tra le date più attese dai tifosi spicca quella del derby Roma-Lazio, una sfida che arriva dopo le infinite polemiche che hanno accompagnato la scorsa stagione tra problemi di ordine pubblico, concomitanze con gli Internazionali d’Italia e discussioni sulla contemporaneità delle ultime giornate.

La Lega Serie A ha presentato il calendario al Teatro Regio di Parma nell’ambito del Festival della Serie A. Saranno 380 le partite in programma, con il campionato che scatterà nel weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027.

Quando si giocherà il derby Roma-Lazio

Dopo le tensioni vissute nell’ultima stagione, gli occhi erano puntati soprattutto sul derby della Capitale. La prima sfida tra Roma e Lazio è stata fissata alla 15ª giornata, a metà dicembre, mentre il ritorno è previsto nel finale di stagione, alla 32ª giornata.

Una collocazione che inevitabilmente richiama alla memoria quanto accaduto pochi mesi fa, quando la programmazione del derby romano aveva generato forti discussioni per la concomitanza con gli Internazionali di tennis di Roma e per le difficoltà legate alla gestione dell’ordine pubblico.

Le polemiche della scorsa stagione e il nodo sicurezza

Il tema della sicurezza è stato uno degli argomenti più discussi nel finale dello scorso campionato. Prima il caso del derby romano, poi le polemiche sulla contemporaneità delle giornate decisive e infine gli incidenti registrati in occasione del derby della Mole, episodi che hanno acceso il dibattito sull’organizzazione del calendario e sulla gestione degli eventi sportivi ad alta tensione.

Anche per questo motivo la scelta delle date dei principali derby era particolarmente attesa da tifosi, club e autorità competenti.

Le sfide più attese del nuovo campionato

La nuova Serie A partirà con diversi incontri di prestigio. I campioni d’Italia dell’Inter debutteranno in casa contro il Monza neopromosso, mentre il Napoli sarà impegnato sul campo del Genoa. In programma anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina e Frosinone-Juventus.

Tra i big match più attesi delle prime settimane figurano:

Juventus-Milan alla terza giornata;

Inter-Napoli sempre alla terza;

Roma-Atalanta alla terza;

Roma-Inter alla quinta;

Milan-Inter alla decima;

Juventus-Napoli alla decima.

Il girone d’andata si chiuderà il 10 gennaio con due sfide di altissimo livello: Inter-Juventus e Roma-Milan.

Derby, scontri diretti e finale di stagione

Per il sesto anno consecutivo il calendario sarà asimmetrico tra andata e ritorno. Il derby della Madonnina è stato programmato per la 24ª giornata, nel weekend di San Valentino, mentre il derby della Mole tornerà alla 30ª giornata.

Nel rush finale non mancheranno incroci pesantissimi per la corsa scudetto e per l’Europa. Alla 36ª giornata sono infatti previsti Juventus-Inter e Milan-Roma, due partite che potrebbero risultare decisive.

Serie A tra record di pubblico e nuove sfide

Durante la presentazione del calendario, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha sottolineato come il campionato abbia fatto registrare numeri record per audience televisiva e presenze negli stadi.

La stagione sarà inoltre caratterizzata da una lunga sosta autunnale dovuta all’accorpamento delle finestre FIFA, con circa venti giorni di stop tra il 20 settembre e l’11 ottobre, una novità che potrebbe incidere sulla preparazione delle squadre.

Mentre i tifosi iniziano già a segnare sul calendario le date dei grandi derby, resta una certezza: il Roma-Lazio di dicembre sarà uno degli appuntamenti più osservati dell’intera stagione, anche alla luce delle polemiche che hanno segnato il campionato appena concluso.