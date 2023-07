Miss Forchettone, un… Portento: le vincitrici premiate con galline e uova

Al Forchettone scoppia la voglia di ridere. La prima, ironica e dissacrante edizione di Miss Forchettone che si è tenuta venerdì 14 luglio all’omonimo ristorante di Fontanegli, a quattro passi da Genova, dedicato a tutte le donne dai 30 anni in su è stato un successo di divertimento e spensieratezza, com’era nell’intento degli organizzatori: il titolare Leandro Rimassa e l’art director, nonché mattatore dell’evento, Orlando Portento.

Orlando Portento, foto Alessandro Zerbino

A Fontanegli il concorso di bellezza per over 30 senza fasce ideato dal vulcanico Orlando Portento

Otto le candidate scelte a insindacabile giudizio della giuria popolare che ha votato le loro preferite per alzata di forchetta, da un minimo di una a un massimo di cinque. Per le vincitrici che hanno sbaragliato le otto concorrenti in gara niente fasce, corone o bouquet floreali, ma solo premi… in natura. Sara, in cima al podio, si è aggiudicata una gallina con tanto di gabbietta. Al secondo posto Isabel, che si è portata a casa sei uova, e al terzo Diana, che si è goduta una bella frittata.

Alla vincitrice una gallina con gabbietta, uova e frittata per seconda e terza classificata

Naturalmente, la serata è stata “condita” da ottimo cibo della tradizione ligure e buona musica. «L’iniziativa è stato un successo, proprio come la volevamo, leggera e divertente. L’anno prossimo in gara ci saranno le miss over 50/60/70 e oltre, magari in costume, perché no?…e come primo premio un gallo!» – ha commentato il personaggio tv Orlando Portento.

La prima classificata, Sara, ha vinto una gallina