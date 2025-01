Le compagnie aeree più sicure al mondo nel 2025

Le compagnie aeree più sicure nel 2025

Salire su un aereo è per molti un’esperienza entusiasmante, ma per altri può essere una fonte di ansia e preoccupazione. La buona notizia è che AirlineRatings.com, un sito web specializzato nella valutazione della sicurezza e dei servizi delle compagnie aeree, ha recentemente pubblicato la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo per il 2025. Questo elenco comprende le 25 compagnie aeree full-service più sicure e le 25 compagnie aeree low-cost più sicure, selezionate tra ben 385 compagnie monitorate.

Come viene stilata la classifica?

AirlineRatings.com utilizza una serie di criteri rigorosi per valutare la sicurezza delle compagnie aeree, tra cui:

Storico di incidenti gravi negli ultimi due anni.

Età e dimensioni della flotta.

Tasso di incidenti e numero di vittime.

Redditività della compagnia.

Certificazione IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Audit ICAO per Paese.

Qualifiche e formazione dei piloti.

Questi dati vengono integrati con consulenze da parte di istruttori di volo ed esperti di aviazione, garantendo un’analisi completa e accurata.

Classifica delle 25 Compagnie Aeree Full-Service Più Sicure nel 2025

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates (pari merito) Virgin Australia Etihad Airways ANA (All Nippon Airways) EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Air Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS (Scandinavian Airlines) British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL (Japan Airlines) Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

Classifica delle 25 Migliori Compagnie Aeree Low-Cost per il 2025

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia IndiGo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific ZipAir SKY Airline Air Baltic

Il parere dell’esperto

Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com, ha dichiarato: “Ancora una volta, Air New Zealand e Qantas si sono contese il primo posto, con solo 1,50 punti di differenza tra le due compagnie aeree. Mentre entrambe mantengono i più alti standard di sicurezza e addestramento dei piloti, Air New Zealand continua ad avere una flotta più giovane, il che la distingue”.

Per quanto riguarda il terzo posto, condiviso da Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates, la Petersen ha aggiunto: “Non siamo riusciti a separare queste compagnie. Dall’età della flotta alle capacità dei piloti, alle pratiche di sicurezza, i loro punteggi erano identici”.

Cambiamenti significativi nel 2025

Rispetto all’anno scorso, ci sono state alcune variazioni importanti:

Iberia e Vietnam Airlines fanno il loro debutto nella lista delle più sicure.

e fanno il loro debutto nella lista delle più sicure. Korean Air è salita nella top 10.

è salita nella top 10. Singapore Airlines e KLM, nonostante mantengano valutazioni di sicurezza elevate, sono uscite dalla lista a causa di incidenti verificatisi nell’ultimo anno.

Conclusione

Queste classifiche rappresentano una guida preziosa per chi desidera viaggiare con maggiore serenità. Che si tratti di compagnie full-service o low-cost, sapere che la sicurezza è una priorità assoluta offre maggiore tranquillità a chi vola. Con Air New Zealand, Qantas e molte altre eccellenze dell’aviazione, il 2025 si prospetta un anno sicuro per i viaggi aerei.