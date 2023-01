Miss Universo 2022, trionfa l’americana R’Bonney Gabriel: stilista green, l’impegno per le donne (VIDEO)

La statunitense R’Bonney Gabriel è stata incoronata Miss Universo 2022 nella notte tra sabato e domenica 15 gennaio a New Orleans dall’indiana Harnaaz Kaur Sandhu, vincitrice della scorsa edizione. La 28enne è una modella, stilista e istruttrice di cucito che dà la priorità all’ambiente nel suo lavoro. É stata la prima americana di origini filippine a vincere Miss Usa.

La 28enne insegna a cucire alle donne sopravvissute alla tratta di esseri umani ed alla violenze

“Sono una stilista e svolgo quest’attività con passione da 13 anni. Nel mio settore, sto riducendo l’inquinamento attraverso materiali riciclati quando realizzo i miei vestiti. Insegno cucito a donne sopravvissute alla tratta di esseri umani e alla violenza domestica” – ha dichiarato R’Bonney Gabriel durante la finalissima di Miss Universo 2022. L’americana ha indossato un abito speciale in omaggio all’atterraggio lunare dell’Apollo 11 della NASA e all’attuale programma Artemis.”Sono originaria di Houston, dove si trova il centro spaziale, e sono orgoglioso di essere nata in una città che sta lavorando per inviare la prima donna sulla luna” – ha dichiarato.

Repubblica Domenica e Venezuela sul podio, l’Italia era rappresentata dalla trentina Virginia Stablum

Andreína Martínez della Repubblica Dominicana e Amanda Dudamel del Venezuela hanno completato il podio del concorso di bellezza giunto alla 71esima edizione. L‘Italia era rappresentata dalla 24enne trentina Virginia Stablum, modella, content creator ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per la finale di Miss Universo ha indossato due abiti da sera firmati dalla maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.