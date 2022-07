Morta Irene Fargo, l’addio in punta di piedi Come una Turandot

“La musica viene in soccorso a supportare l’anima”. L’ha ripetuto spesso in questi ultimi mesi Irene Fargo prima che il male con il quale lottava da tempo prendesse il sopravvento.

La ferale notizia della scomparsa dell’artista 59enne, all’anagrafe Flavia Pozzaglio, è stata comunicata venerdì 1° luglio dalla cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti su Facebook. “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. Tua Giò”. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate ed in molte avevano manifestato il proprio sostegno alla cantante sui profili social.

Renato Zero le aveva dedicato un post il 15 giugno: “Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene”.

Irene Fargo ha lottato come una leonessa fino all’ultimo respiro ed lasciato la scena terrena con grande dignità e in punta di piedi… Come una ballerina che si esibisce sulle note della Turandot, opera di Puccini alla quale aveva dedicato uno dei successi che l’avevano portata alla ribalta ad inizio anni ’90 dopo l’esordio al Festival di Castrocaro nel 1989.

Dopo aver centrato il secondo posto nella categoria Nuove proposte al Festival di Sanremo 1991 con La donna di Ibsen – vincitore Paolo Vallesi- era arrivato il bis l’anno dopo con il brano Come una Turandot. Anche questa volta si fermò ad una passo dal trionfo con Aleandro Baldi e Francesca Alotta che conquistarono il gradino più alto del podio. Nonostante i risultati l’artista non riesce a conquistare un posto tra i big del festival della canzone italiana.

Nel frattempo cambia tutto e si avvicina alla musica napoletana ed alle prime apparizioni televisive. Fa parte prima del cast di Domenica In per una stagione prima di trovare spazio in numerosi programmi di Paolo Limiti. Il nuovo secolo la vede protagonista in numerosi musical di successo, da I Promessi Sposi a Masaniello. Partecipa a numerose manifestazioni di beneficenza e solidarietà e negli ultimi anni ha partecipato a numerosi programmi di Tv2000.

Roby Facchinetti, con il quale aveva collaborato, l’ha ricordata condividendo su Instagram il brando Ma quando sarà interpretata dalla cantante di Palazzolo sull’Oglio e prodotta dall’artista dei Pooh e Negrini. “Ho avuto il grande piacere di lavorare in un tuo progetto musicale e non ho mai dimenticato quanto amassi la musica, e quanto la tua vocalità fosse particolare e unica”.