New Project Fock-Art di Fabiana Macaluso, Chiuto e Osvaldo Neirotti a Villarbasse Comics

Fock -Art Project in una performance a Comics Villarbasse ‘Magico Mondo Fest’, in provincia di Torino, un progetto

artistico di Fabiana Macaluso, Chiuto e Osvaldo Neirotti che mira alla rivalutazione urbana delle zone dismesse nelle

città, rendendole artistiche e affascinanti per grandi e piccini ed ecco che Chiuto e Fabiana Macaluso artisti torinesi e

internazionali dipingeranno una parete dedicando l’opera alla Lego e Osvaldo Neirotti altrettanto internazionale

dipingerà 100 metri di via giocando con colori e temi sociali, opere dedicate alla Città e al suo Sindaco Eugenio Aghemo, primo sostenitore dell’evento.

“Magico Mondo” è un evento immersivo, costituito da numerosi mondi, dall’arte all’artigianato, dal fantasy ai comics,

dall’Oriente alla LEGO®, in cui Villarbasse diventa città magica.

L’Associazione LEDARTA, organizzatrice dell’evento con il benestare del Comune di Villarbasse, ha scelto questa realtà

per la particolare conformazione delle sue vie e per la presenza del Torrazzo, simbolo del Comune, elementi affini ad

un’ambientazione fantasy e medioevale.

Grande rilievo sarà dato al mondo dell’Arte, con importanti esponenti quali Chiuto, Fabiana Macaluso e Osvaldo

Neirotti, le Opere saranno di grande impatto visivo e artistico che sapranno valorizzare l’evento, dando ulteriore risalto

ad un’iniziativa inedita per la Città di Villarbasse e i suoi abitanti. Gli autori di questi elaborati saranno presenti per

entrambe le giornate, con ulteriori iniziative artistiche ed espositive, insieme a disegnatori e creatori di opere

d’ingegno.

Magico Mondo Fest è in programma il 27 e 28 maggio

Le due opere saranno inoltre un omaggio alla colorata e spettacolare esposizione Lego che proporrà tante

costruzioni a tema, da Harry Potter a Star Wars, passando per monumenti storici e strutture fantasy.

Tutto questo in un contesto che potrà contare anche sul settore comics e fumetti, cosplay e spettacoli di vario genere,

oltre ad una variegata area street food. L’evento è in programma il 27 e 28 maggio a Villarbasse.