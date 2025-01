S. Agnese, preghiera da recitare oggi 21 gennaio per le fidanzate e immagini per augurare buon onomastico

Si festeggia oggi, 21 gennaio, S. Agnese patrona delle vergini e delle fidanzate. Inoltre la nobile romana appartenente alla gens Clodia è patrona dell’Ordine della Santissima Trinità, dei giardinieri e dei soggetti affetti da calvizie.

Il voto di castità di Agnese

Secondo la tradizione il figlio del Prefetto di Roma si era invaghito di Agnese senza essere ricambiato, avendo la giovane fatto voto di castità a Gesù. Dopo il rifiuto della ragazzina, il padre del giovane, saputo del voto di castità, le impose la clausura fra le vestali, con le quali avrebbe dovuto rendere culto alla dea che proteggeva la città di Roma.

S. Agnese rinchiusa in un postribolo

Al rifiuto di Agnese, il prefetto l’avrebbe fatta rinchiudere in un postribolo. Qui però nessun cliente aveva osato toccarla, tranne un uomo che la tradizione religiosa vuole accecato da un angelo bianco, cui però successivamente, per intercessione della stessa Agnese, Dio rese la vista.

Miracolo e morte di S. Agnese

Per via dell’evento miracoloso Agnese fu accusata di magia e condannata al rogo ma di fronte a lei fiamme si aprirono e la nobildonna romana fu trafitta alla gola con la spada e uccisa (viene rappresentata al fianco di un un agnellino perché l’animale veniva ucciso così).

Preghiera potente a S. Agnese per le fidanzate in difficoltà

Di seguito una preghiera a S. Agnese da recitare oggi 21 gennaio e rivolta a tutte le fidanzate ed alle persone care.

