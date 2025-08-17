Buon onomastico Beatrice oggi 17 agosto, immagini da condividere

Si festeggia oggi, 17 agosto, Santa Beatrice de Silva Meneses, canonizzata da Papa Paolo VI nel 1976. La religiosa portoghese fondò l’ordine delle monache concezioniste francescane. Il fratello, Amadeo, fu frate e riformatore dell’ordine dei francescani e fondatore degli amadeiti. I genitori di Beatrice de Silva, Ruy Gomes de Silva e Isabella de Menezes, erano di Ceuta, Portogallo, ed avevano origini nobili. Nel 1447 fu chiamata a corte dama di compagnia di Isabella che sposò il futuro re di Castiglia, Giovanni II. Dopo le nozze Beatrice seguì la principessa in Spagna.

La gelosia della regina Isabella e il voto di castità, fondò l’ordine delle monache concezioniste

Si ritirò nel monastero delle domenicane a Toledo senza abbracciare la vita religiosa. Si narra che la decisione fu presa per la gelosia della regina visto che Beatrice attirò ben presto i castigliani per la sua bellezza e la sua virtù. Fu rinchiusa per tre giorni in una cassapanca rischiando di morire. Liberata, fece voto di castità e partì per Toledo.

Successivamente Isabella di Castiglia le cedette una superfice per edificare un nuovo convento dedicato all’Immacolata. Beatrice morì poco tempo dopo, prima della vestizione: il suo monastero adottò in seguito la regola delle clarisse (1494) e divenne la prima casa delle concezioniste. Il culto venne approvato da Papa XI il 28 luglio 1926.

Significato del nome. Il nome Beatrice ha origine latina e significa: “Colei che fa o rende beati”.

Buon onomastico Beatrice 17 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Di seguito gif e immagini per auguri di buon onomastico Beatrice da inviare via oggi 17 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Beatrice.