Buon onomastico Donato, Donatella, oggi 22 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Oggi, 22 ottobre, si festeggia San Donato di Fiesole detto anche Donato di Scozia e Irlanda. Il culto dello scrittore di origini irlandesi è riconosciuto dalla Chiesa cattolica. Secondo la tradizione Donato partì dall’Irlanda nell’816 e, nella sua peregrinazione, arrivò a Roma.

San Donato, eletto Vescovo di Fiesole dopo il saccheggio dei normanni

Il viaggio in Italia. Nel corso del viaggio di ritorno decise di fermarsi in Toscana proprio nel momento in cui Fiesole subiva il saccheggio da parte dei normanni. Vista la situazione Donato decise di restare per aiutare la cittadinanza. La sua operosità nell’aiutare il prossimo non passò inosservata e nell’829 fu eletto Vescovo di Fiesole, carica che ricoprì per quasi 50 anni nel corso dei quali risollevò la Diocesi, duramente segnata dall’invasione dei Normanni. Assisté dal vivo all’incoronazione di Ludovico II da parte di Papa Leone IV.

L’epitaffio scritto di suo pugno. Durante il suo mandato la contea di Fiesole fu assimilata a quella di Firenze. Tra l’826 e l’850 fondò la chiesa di Santa Brigida per i pellegrini irlandesi che fu poi donata all’Abbazia di San Colombano di Bobbio. Convinto che non gli fosse rimasto molto da vivere Donato scrisse lui stesso il suo epitaffio dichiarandosi “Sangue degli Scoti (Irlandesi)”. Morì nell’877 ed il suo corpo fu sepolto inizialmente nella vecchia Cattedrale, all’interno della cappella di San Romolo, per poi essere trasferito nel 1817 nel Convento di San Domenico.

Significato del nome. II nome Donato ha origine latina ed il significato è trasparente

Buon onomastico Donato, immagini da condividere su WhatsApp

Auguri. Oggi, 22 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Donato di Fiesole in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Donato, Donata e Donatella. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 22 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.